Han var bäst – betygen i GIF Sundsvall efter IFK Göteborg

Matchen

GIF Sundsvall–IFK Göteborg 2–0 (1–0)

Målen: 1–0 (34) Romain Gall (David Batanero), 2–0 (59) David Batanero (Peter Wilson).

Domare: Kaspar Sjöberg.

Publik: 3 596.

Matchen

GIF Sundsvall fick lagkaptenen Linus Hallenius skadad i inledningen och gjorde då ett tidigt byte. Det tycktes inte påverka GIF-spelarna alltför mycket – och efter dryga halvtimmen kom ledningsmålet för hemmalaget. Romain Gall sköt från distans och skottet smet in under Pontus Dahlberg i IFK Göteborg-målet, Galls sjätte mål för säsongen. Göteborg skapade ett par farligheter också under de första 45 minuterna och Giorgi Kharaishvili var närmast att bli målskytt för gästerna när han prickade ribban med en stenhård frispark från dålig vinkel strax före paus.

Bildextra: Följ heta mötet mellan Giffarna och IFK Göteborg.

I den andra halvleken utökade GIF Sundsvall ledningen efter 59 minuter när David Batanero sköt direkt på en passning från Peter Wilsson. Skottet styrdes via ett ben på en Göteborgsförsvarare och in. Efter 84 minuter fick Tobias Hysén ett kanonläge att reducera när IFK Göteborg forcerade, men William Eskelinen kom ut bra och gjorde en fin räddning på Göteborgsanfallarens avslut. Segern var GIF Sundsvalls fjärde för säsongen – och den 100:e i klubbens allsvenska historia.

Statistiken

Avslut: 5–5.

Hörnor: 8–9.

Gula kort: 0–1.

Betygen

William Eskelinen - 5

Eric Björkander - 4

Carlos Moros Gracia - 4

David Myrestam - 4

Jonathan Tamimi - 4

David Batanero (ut, 81) - 5

Juanjo Ciércoles - 4

Dennis Olsson - 4

Romain Gall - 5

Linus Hallenius (ut, 23) - spelade för lite för att betygsättas.

Peter Wilson (ut, 85) - 4

Avbytare:

Christian Rubio (in, 23) - 3

Juho Pirttijoki (in, 81) och Kim Skoglund (in, 85) - spelade för lite för att betygsättas.

Lloyd Saxton (mv), Samu Reyes, Erik Granat och Amaro Bahtijar spelade inte alls-

Betygsskalan: 1=dålig, 2=underkänd, 3=godkänd, 4=bra, 5=mycket bra, 6=utmärkt.

Bäst på planen

Romain Gall, GIF Sundsvall. Målskytt igen, hans sjätte för säsongen, och Gall var delaktig i det mesta som GIF Sundsvall skapade offensivt. Hade chanser för fler fullträffar, vilket genombrott för den här 23-åringen under våren.

Notera att ...

... Juanjo Ciércoles firade sin 30-årsdag

... Giffarna har 15 poäng efter de tio matcherna under våren.

Nästa match

3 juli: IK Sirius–GIF Sundsvall, Studenternas IP, 19.00.