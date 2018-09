Betygen på GIF-spelarna efter krysset mot Djurgården – och den gamle var bäst på planen

Matchen

GIF Sundsvall–Djurgårdens IF 1–1 (0–1)

Målen: 1–0 (23) Kerim Mrabti, 1–1 (89) Oliver Berg.

Domare: Granit Maqedonci.

Publik: 4 595.

Statistiken

Avslut: 10–3.

Hörnor: 7–5.

Varningar: 2–1.

Betygen

Willam Eskelinen 3

Carlos Moros Gracia 3

Eric Björkander (ut, 84) 3

Pol Moreno 4

Jonathan Tamimi 3

David Batanero 4

Juanjo Ciércoles 3

David Myrestam (ut, 76) 4

Maic Sema 4

Linus Hallenius 4

Peter Wilson (ut, 76) 3

Bänken: Oliver Berg (in, 76), Jonathan Morsay (in, 76) och David Haro (in, 84) spelade för lite för att betygssättas.

Lloyd Saxton (mv), Dennis Olsson, Christian Rubio och Kim Skoglund spelad inte.

Betygsskalan: 1=dålig, 2=underkänd, 3=godkänd, 4=bra, 5=mycket bra, 6=utmärkt.

Bäst på planen

Andreas Isaksson, Djurgården. Den gamle, långe landslagsmålvakten var sig lik. Han slängde sig efter backen och upp mot kryssen för att mota några bollar, han stod kvar på mållinjen och stoppade andra. Han skickade insparkar ut över sidlinjen som vi sett som så många gånger förut. Och han maskade bort tid både här och där. Isaksson var den starkast bidragande orsaken till att Djurgården fick med sig en poäng hem.

Notera att ...

... Juanjo Ciércoles och David Myrestam missar söndagsmatchen mot Malmö eftersom de är avstängda tack vare de gula korten mot Djurgården.

Nästa match

Söndag 30 september: Malmö FF–GIF Sundsvall (17.30).