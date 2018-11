Avspark: Stjärnnamnen tillbaka till supermatchen – så är läget inför Giffarnas möte med AIK

Matchen

Söndag 4 november (17.30): AIK–GIF Sundsvall.

Läget i laget

Peter Wilson och Chidi Omeje saknas. Pol Moreno är tillbaka efter sin avstängning.

Tränarsnack

"Det var intressant senast att se Hammarby som trea i Allsvenskan komma hit och helt ändra sitt arbetssätt när de möter oss. Det är ändå en signal om att vi gör något bra som de måste ta i beaktning när de lägger sin matchplan. Det är en eloge till oss. Sedan blir man överraskad när de gör något som de inte gjort förr (punktmarkerar bort flera spelare) och det ställer krav på oss tränare att hitta en lösning snabbt. Det var en erfarenhet vi tar med oss", säger Henrik Åhnstrand, assisterande tränare.

"Vi har tur som får spela den här matchen och det gäller att klara av det och kunna njuta. Jag vet inte hur många som spelat sådan här matcher tidigare, det blir en erfarenhet. Det gäller att njuta för stunden och ta in det, för det kommer inte hända alla igen".

"Vi gör vår tredje match på nio dagar, några är lite slitna, så vi kommer ha med Amaro Bahtijar som en 19:e spelare och så får vi se hur vi väljer att göra".

Så spelar GIF

(preliminär uppställning)

Startelvan: William Eskelinen – Carlos Moros Gracia, Eric Björkander, Pol Moreno – Jonathan Tamimi, David Batanero, Juanjo Ciércoles, David Myrestam – Maic Sema, Linus Hallenius, David Haro.

Bänken: Lloyd Saxton (mv), Dennis Olsson, Kim Skoglund, Christian Rubio, Oliver Berg, Jonathan Morsay, Amaro Bahtijar och Erik Granat (en spelare kommer plockas bort ur truppen).

Notera att ...

... AIK går för guld. I och med 2–1-segern i Östersund i torsdags har man fyra poängs försprång till IFK Norrköping med två matcher kvar att spela. En eventuell seger mot Giffarna skulle alltså innebära ett ointagligt försprång följt av fest.

... AIK kan börja fira guldet redan innan matchstart ifall Norrköping inte vinner sin match (om de kryssar har de en teoretisk chans men måste dundra in massor av mål i sista omgången).

... övriga matcher i den näst sista omgången är följande; IFK Göteborg–Malmö FF (söndag, 15.00), IFK–Norrköping–Örebro (söndag, 15.00), Hammarby–Häcken (söndag, 17.30) och måndagsmatcherna Dalkurd–Djurgården, Sirius–Kalmar, Elfsborg–BP och Trelleborg–Östersund.

... AIK får klara sig utan Enoch Kofi Adu som drog på sig ett rött kort efter att ha kapat Östersunds Rewan Amin efter två minuter och 37 sekunder. Å andra sidan är Sebastian Larsson, Daniel Sundgren och Nicolas Stefanelli tillbaka efter sina gulakortsavstängningar.

... fyra spelare riskerar att missa den sista omgångens match mot Dalkurd. William Eskelinen, Eric Björkander, Carlos Moros Gracia och Christian Rubio blir avstängda vid nästa gula kort.

... GIF Sundsvall och föreningens sponsorer bjuder gästerna på fri entré när säsongen avslutas.

... det blev ett slutsekundsdrama när lagen möttes i Sundsvall i somras. AIK vann med 1–0 efter att Heradi Rashidi avgjort i matchminut 94.

... det är kamp i toppen av den allsvenska skytteligan och huvudpersonerna spelar i Stockholm under söndagen. Häckens Paulinho (20 mål) möter Hammarby i en Europaleagueduell på Tele2 och Giffarnas Linus Hallenius (18 mål) spelar 12 kilometer längre norrut, mot guldjagande AIK på Friends. Efter Paulinho och Hallenius är det kamp om tredjeplatsen, i första hand mellan tolvmålsskyttarna Henok Goitom, Nikola Djurdjic och välbekante ex-Giffaren Romain Gall.

... på lördagseftermiddagen var över 45 000 biljetter sålda till matchen.

Så följer du matchen

På plats på Friends Arena, via Cmores sändningar, via Radiosporten eller via vår liverapportering i textform.

Nästa match

Söndag 11 november (15.00): GIF Sundsvall–Dalkurd.

Övriga matcher i den sista omgången: Häcken–IFK Norrköping, Malmö FF–Elfsborg, Kalmar–AIK, Djurgården–Sirius, Örebro–IFK Norrköping, Östersund–Hammarby och BP–Trelleborg (samtliga matcher startar 15.00).