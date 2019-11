Fotboll, boxning och opera i Afrikafilm på Svanö

Ådalens Afrikagrupp inledde årets Afrikafilmdag på Svanö med filmpremiär. "Jag är författare till mitt namn – Mia Couto" av Höga Kustens egen filmskapare Solveig Nordlund.

Regissören var själv på plats och presenterade sin nya dokumentär om den moçambikiske författaren. Filmen visar en politiskt medveten författare som känner sitt land på djupet och bredden. I sitt skrivande väver Mia Couto samman det förflutna med nutiden och verkligheten blandas med drömmar. Solveig Nordlund fångar också den värme och uppskattning som folk på gatan visar sin författare och den glädje och respekt som Mia Couto bemöter dem med.

Filmdagens kortfilmsprogram lyfte fram den kraftfulla, spännande och mångsidiga kraften hos kvinnliga filmskapare som tar allt större plats i afrikansk filmproduktion. Mariama Diallo från Senegal inledde med sin film "Hair Wolf". Det är en makalöst rolig och surrealistisk film där de mest fantastiska frisyrer slogs om plats på filmduken. Men Hair Wolf är också berättelsen om hur den vita kvinnan försöker ta över och sno till sig svart kultur.

Amel Guellaty från Tunisien är regissören bakom "Black Mamba", där en till synes konventionell och undergiven ung kvinna gömmer på en helt annan upprorisk sida i boxningsringen. Med sin röd-svarta-gula Black Mamba-cape slängd över den vita marängliknande bröllopsklänningen flyr hon i slutscenen undan det uppgjorda äktenskapet.

I Claire Cahens film "Yasmina" från Senegal slits 15-åriga Yasmina mellan kärleken till fotboll och kärleken till pappan som anhållits av polisen för att vistas olagligt i Europa. Jag tolkade att Yasminas hjärtskärande skrik till lagkamraterna "Fortsätt spela, Fortsätt kämpa" inte bara riktades till fotbollstjejerna på planen, utan till alla tjejer som måste få göra sina egna val och gå sina egna vägar.

Filmdagen avslutades med "An Opera of the World" i regi av Manthia Diawara från Mali. En oerhört stark och aktuell film om relationen Afrika – Europa, om migration och flykt, om de som korsar gränser och de som vaktar. Allt kretsar kring en opera i Mali på afrikansk botten men med de djupa och universella känslor som opera kan förmedla.

I BioCafé serverades soppa, kaffe/te och smarriga kakor. Vid Fairtrade-bordet gick det att handla choklad, roibus, kryddor, nötter med mera från Afrika. Ådalens Afrikagrupp och NBV arrangerade och filmerna visades i samarbete med Torromfilm, CinemAfrica och Thirld World Newsreel.

Berit Viklund

Näraskribent