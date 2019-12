SHMI utfärdade varningen redan under torsdagen. Varningen uppdaterades vid 13.05 under fredagen och gäller för plötslig ishalka. Enligt SMHI ska det vara under den sena eftermiddagen som varningen gäller fram till.

Underkylt regn rör sig nämligen norrut över länet och kan komma att ställa till problem i trafiken då det väntas falla på kalla vägbanor. Enligt SMHI är det framför allt i de norra delarna av länet som det kan bli mest påverkan av väderleken.