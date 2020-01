Fortsatt serieledning för BK Flash – men första förlusten för säsongen: "Ju fler vinster man har desto närmre en förlust kommer man"

BK Flash begav sig till Skellefteå för tre matcher på neutral plan under helgen. Under lördagen ställdes laget mot Piteå för att under söndagen ställas mot Domsjö och Boden. BK Flash kom även till helgens matcher med en stark vinstsvit bakom sig.

Söndagens morgonderby mot Domsjö resulterade däremot i första förlusten för säsongen för BK Flash.

– Vi skulle ha vunnit den matchen. Vi spelade däremot ingen bra bowling, så det var väl rättvist kanske, säger Daniel Wallanger i BK Flash och fortsätter.

– Det saknades lite geist. Men det är väl så. Vi hade nio raka segrar när vi mötte dem och ju fler vinster man har desto närmre en förlust kommer man väl.

Tror du det kan ha spelat in att ni gått så pass bra inför?

– Nej, vi brukar vara duktiga på att inte ställa in skorna i förväg. Men jag vet inte, jag har inte gjort några större analyser, säger Wallanger.

BK Flash skulle däremot snabbt studsa tillbaka och under söndagens andra match var man återigen tillbaka på segerspåret då Boden trycktes tillbaka med segersiffrorna 11–9. Helgens resultat gör även att serieledningen fortsatt är intakt för Härnösandsgänget.

– Det känns bra och det är där vi ska vara.

I sista matchen mot Boden kom även helgens prestation enligt Wallanger.

– Jag tycker att Björn Wedin är bra i sista matchen som gör 970 . Det är väldigt bra skulle jag säga. Det stack ut mest under helgen, menar han.

Hur har helgen varit?

– Nja, det har väl varit lite underprestationer från vår sida, även om vi har vunnit två matcher. Så jag hoppas att det finns mer att ge till nästa helg. Vi ska träna på som vanligt nu och försöka förbättra lite saker.

Bowling, Nordallsvenskan.

BK Flash–Piteå BK 14–5

Domsjö IF BK–BK Flash 12–8

BK Flash–Boden BS 11–9