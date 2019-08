Fortsatt byggboom i Ö-vik – då startar försäljningen av det nya sexvåningshuset i city

Under många år har den gamla Chattanogatomten på Lasarettsgatan fungerat som parkeringsplats, men nu väntar nya tider. Inom en snar framtid ska tomten istället bebyggas med ett sex våningar högt flerfamiljshus.

Bakom projektet står HSB. De har varit intresserad av tomten under en längre tid och 2016 bestämde de sig för att uppvakta kommunen. Efter en så kallad markanvisningtävling för kvarteret Bryssel, där fyra olika bidrag kom in, stod det klart att HSB fick ta sig an uppdraget.

HSB:s plan för den 1 550 kvadratmeter stora tomten är ett hus med ett 30-tal bostadsrätter med plats för butiker eller restauranger i gatuplanet, samt en lummig innergård med integrerad parkeringslösning.

Och intresset för bostadsrätterna har varit stort. Redan i januari hade nästan 500 personer skickat in en intresseanmälan via företags hemsida.

– Och färre har det inte blivit. Visst har det varit lite osäkert på bostadsmarknaden men det har mest varit i södra Sverige, säger Anders Wallner.

Tanken var att säljstarten skulle vara igång redan innan sommaren men detaljplanen drog ut på tiden. HSB har sedan en tid skickat in bygglovsansökan och när den är i hamn kan de börja sälja lägenheterna.

– Vi har inget exakt datum eftersom vi inväntar bygglovet. Men vi är fullt inriktade på att det blir i mitten av oktober, säger Anders Wallner.

HSB hade inte byggt i Örnsköldsvik sedan slutet av 1980-talet och Anders Wallner ser fram emot säljstarten.

– Det är en spännande tid som vi har framför oss.