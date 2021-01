Fortsatt besvärligt för bussarna i Ångermanland – så ser det ut i din kommun: "Drabbas av förseningar hela tiden"

Under tisdagen ställdes den mesta kollektivtrafiken in på grund av det extrema väderläget. På onsdagsförmiddagen fattades ett nytt beslut om hur busstrafiken ska gå under dagen (se lista nedan) men det är fortfarande oklart hur det blir på torsdag. Problemet är inte längre snöfall och hårda vindar utan snön som redan fallit. Allt beror på hur snabbt bortforslingen av snön sker.

– Det ligger på kommunerna att se till att snöröjning sker på hållplatser, vändplaner och trottoarer så att resenärerna kan vänta på kollektivtrafiken på ett säkert sätt, säger Andreas Pettersson, trafikchef på Din Tur.

Vägarna kantas också av snövallar, gator blir väldigt smala vilket försvårar framkomligheten. På landsbygden ställer dessutom överhängande träd och grenar på vägbanan till det.

– Det är väldigt hoptryckt snö på gator och vägar så upplevelsen för resenären är inte den bästa. Vi drabbas av förseningar hela tiden men chaufförerna gör ett jättebra arbete, de tar det försiktigt, säger Andreas Pettersson som också nämner att inga större incidenter rapporterats, trots läget.

Din Tur har prioriterat att hålla linjerna efter de större vägarna öppna. Det gäller exempelvis linje 331 mellan Sollefteå och Sundsvall, linje 40 mellan Örnsköldsvik–Sollefteå–Östersund.

– Även linje 50 som går mellan Härnösand och Örnsköldsvik i och med att tåget är inställt tills vidare. Vi knyter ihop kollektivtrafiken i länet på väg, säger Andreas Pettersson.

Hur busstrafiken kommer att se ut på torsdagen är ännu oklart, efter klockan 17 ska kommer Din Tur att informera om hur det blir.

– Vi måste vi invänta kommunala beslut först. Då tänker jag mest på Örnsköldsviks tätort, där är det flest frågetecken eftersom man har fått mest snö, säger Andreas Pettersson.

LISTA: SÅ GÅR BUSSTRAFIKEN I LÄNET ONSDAG 13 JANUARI:

I Härnösand trafikeras stadsbussarna, linje 90 och linje 201 enligt tidtabell. Linje 50 trafikeras med start klockan 12:15 från Härnösands central och Örnsköldsviks resecentrum enligt tidtabell.

Linje 331 trafikeras med start klockan 16:00 från Sundsvalls busstation och klockan 15:50 från Sollefteå resecentrum enligt tidtabell. Resterande trafik är inställd.

I Kramfors är trafiken fortsatt inställd med undantag av Linje 90 mellan Sollefteå och Härnösand. Linje 50 trafikeras med start klockan 12:15 från Härnösands central och Örnsköldsviks resecentrum enligt tidtabell.

I Sollefteå är trafiken fortsatt inställd med undantag av Linje 90 mellan Sollefteå och Härnösand. Linje 40 börjar trafikeras med start från Örnsköldsviks resecentrum klockan 14:30 och från Östersunds sjukhus klockan 12:20 enligt tidtabell.

Linje 331 börjar trafikeras med start klockan 16:00 från Sundsvalls busstation och klockan 15:50 från Sollefteå resecentrum enligt tidtabell.

I Örnsköldsvik är trafiken fortsatt inställd med undantag av Linje 50 som börjar trafikeras med start klockan 12:15 från Härnösands central och Örnsköldsviks resecentrum enligt tidtabell.

Linje 40 börjar trafikeras från Örnsköldsviks resecentrum klockan 14:30 och från Östersunds sjukhus klockan 12:20 enligt tidtabell.

I Ånge trafikeras bussarna enligt tidtabell.

I Sundsvall trafikeras bussarna enligt tidtabell.

Källa: Din Tur.