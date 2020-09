Försvunna kvinnan i Sollefteå har inte återfunnits – fjällräddare och Hemvärnet sätts in: "Stor insats"

Sökandet efter kvinnan i 80-årsåldern, som varit försvunnen sedan 14.30-tiden på måndagen i Sollefteå, har fortsatt hela natten. Trots det har hon fortfarande inte återfunnits.

– Man har kollat av närområdet, kontrollerat med sjukvård om hon kommit in där. Det har kommit in några tips som har kollats. Polisen brukar kolla några "hotspots", ställen där man kan tänka sig att hon kan vara, kammat av "ledstänger", naturliga vägar, säger Åsa Mjörndal.

Polisen har också haft hundpatruller ute under natten. Under tidig morgon har fjällräddare kallats in. En helikopter ska användas under dagen, den var vid 7.40-tiden ännu inte på plats.

– Vi kommer också att söka med ett antal hundpatruller och man kommer att söka med drönare, Hemvärnet kommer också att hjälpa till, säger Åsa Mjörndal.

Missing People har också börjat mobilisera för att hjälpa till vid sökandet. Vid 23-tiden på måndagskvällen lade organisationen ut ett meddelande på sin Facebooksida om hjälp att sprida information om den försvunna kvinnan och få in tips till polisen.

– De är fortfarande väldigt väl mottagna. Titta gärna i uthus och förråd där hon kan tänkas sig vara, säger Åsa Mjörndal.

Vid nya eller tidigare iakttagelser av kvinnan, ber polisen allmänheten att ringa på telefonnummer 112.