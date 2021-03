Försvarsetableringen tar form – då ska regementschefen vara på plats i Sollefteå: "Inne i en intensiv fas"

Regementsledningen ska vara på plats i Sollefteå under sista kvartalet 2021.

Det avslöjade generallöjtnant Johan Svensson under sitt besök i Sollefteå under onsdagen.

– Vi har i alla fall föreslagit det till regeringen. Det gäller en regementschef som i sin tur ska bygga upp organisationen vidare, förklarade Johan Svensson.