Försvarsetablering diskuterades i riksdagen: "Förutsättningarna för återetablering är bra i Sollefteå"

Sollefteå och Härnösands kommuner driver sedan en tid tillbaka gemensamt frågan för etableringen av ett regemente i regionen, något även Östersund och Falun ska vara intresserade av.

Under onsdagen bjöd Emil Källström (C) och Jörgen Berglund (M) in till ett frukostseminarium där de två kommunernas förslag presenterades.

På seminariet deltog förutom representanter för kommunerna också försvarsskribenten Patrik Oksanen och Anders Emanuelson, pensionerad överste och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

– Inom Kungliga Krigsvetenskapsakademien har vi i många år bedrivit ett arbete med markstridsfunktionens utveckling och jag blev därför tillfrågad om att vara med här idag, säger Anders Emanuelson som är positiv till kommunernas förslag.

– Jag tycker de presenterat ett jättebra koncept som bygger på återetablering av ett regemente snarare än en nyetablering, vilket skulle ta längre tid och kosta mer.

Just återetableringen är något som kommunerna tryckt hårt på och Anders Emanuelson tycker det är rätt väg att gå.

– Förutsättningarna för återetablering är bra i Sollefteå. Ett exempel är skjutfältet som redan har de miljötillstånd som krävs samt att man har ett modernt motorområde som även det redan finns på plats, säger han.

Att Härnösand och Sollefteå presenterat ett gemensamt förslag ser han också som positivt.

– Det är jättebra. Det är viktigt att visa en enad front och de har jobbat bra med såväl kommunerna som regionen. Det här är en viktig fråga då det främst inte handlar om regionalpolitik utan det här är ett viktigt militärstrategiskt område med många viktiga förbindelser, säger Anders Emanuelson.