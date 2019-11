Försökte bryta sig in i verkstad – använde domkraft för att ta sig in

Inbrottsförsöket ska ha skett under natten mot torsdagen hos företagets lokaler i centrala Härnösand. Någon ska ha försökt att ta sig in i verkstaden genom att bryta upp verkstadsporten till lokalen och sedan använda sig av en domkraft för att lyfta porten och komma in under den.

– De kom aldrig in genom porten utan det är enbart skador på porten, säger Anna Kudrocova, förundersökningsledare vid polisen.

Gärningsmännen ska ha försökt att ta sig in i porten genom att skära upp delar på portens nedre del för att sedan försöka lyfta upp den med domkraften. Ingenting saknas enligt polisen från verkstaden.