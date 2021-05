Förre Modo-spelaren anmäls till VM-truppen – när NHL-spelare avböjer

Jesper Sellgren, ursprungligen från Ö-vik och tidigare i Modo Hockey, blev inför VM uttagen som en av 27 spelare som fick följa med till Riga.

När Tre Kronor spelade helgens två första matcher, mot Danmark och Belarus, fick Sellgren se laget förlora båda matcherna från läktaren, när det under förra veckan stod klart att han var en av flera som inte anmäldes till truppen som då bestod av 22 man.

Men på måndagen meddelar Tre Kronor via Twitter att Jesper Sellgren nu är en av fyra spelare som anmäls till truppen. Via Twitter meddelar Tre Kronor att NHL-spelaren Nils Höglander väljer att tacka nej till VM-spel, och att de fyra spelarna som är i Riga istället plockas in i truppen. Ledningen meddelar samtidigt att det är den slutgiltiga truppen som presenterats.

I Tre Kronor-truppen finns, utöver Sellgren, tidigare Modo-spelarna Mario Kempe och Adrian Kempe, ursprungligen från Kramfors, Adam Reideborn och Viktor Lööv.