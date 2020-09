Förre Modo-backen målskytt – gjorde första målet i SHL för Frölunda: "Satt hyfsat fint"

I våras fick Mattias Norlinder Guldgallret, priset som delas ut till årets junior i Hockeyallsvenskan.

Sedan dess har 20-åringen från Kramfors hunnit lämna Modo för spel med Frölunda i SHL, och redan på försäsongen såg han till att presentera sig rejält med att göra hattrick när laget mötte Malmö.

På söndagen fortsatte supertalangen att visa upp sig – och denna gång var det i seriespel. När Frölunda spelade sin andra match i SHL för säsongen var Mattias Norlinder framme i den dittills mållösa matchen, och gjorde sitt första SHL-mål och matchens första mål i slutet av den andra perioden.

– Det satt hyfsat fint det skottet. Skönt att få in en kasse i powerplay och kul att få göra mål i SHL l, sa Norlinder i C More.

