Förre FV-hopparen ska lyfta sporten i Sverige – vill väcka nytt liv i anläggningar: "Vill komma ur gamla spår"

Andreas Arén, 35, var backhoppare på landslagsnivå. Han hoppade under samma tid som bland andra Friska Viljors Isak Grimholm. Arén representerade Holmens IF från Falun och IF Friska Viljor. Han tävlade i världscupen under tre säsonger. Bästa placeringen 17:e i Kuusamo 2006.

Han avslutade sin aktiva karriär 2009. Därefter har Andreas Arén bland annat studerat Sport Management och varit kommentator för backhoppning på Eurosport.

I oktober tillträdde han som sportslig ansvarig för backhoppning på Svenska Skidförbundet.

– Tuff säsong att börja med tanke på coronapandemin. Men det har inte varit lugnt. Tvärtom om man ser det organisatoriskt, berättar Andreas Arén som bor i Borlänge.

– Sedan jag kom in är det en god stämning mellan rikets föreningar. Vi har gjort ett bra organisatoriskt jobb och vet vad vi vill. Vi har klara mål och delmål.

Under de tio år som Andreas Arén varit inaktiv har klubbantalet sjunkit.

– Sex, sju föreningar är igång nu. Det finns anläggningar som inte används. Vore kul att liva upp dem.

Andreas Arén berättar om ett nystartat internationellt projekt som heter small nation.

– Tio mindre nationer i backhopparvärlden har gått samman. Man planerar och diskuterar hur vi kan hjälpa varandra. Där är Sverige aktiva. Marit Stub Nybelius är vår representant.

– Behöver man hjälp ska man ta hjälp internationellt. Vi har Frida (Westman) som tränar i Trondheim. Kontakten med Norge är väldigt viktig. De är positiva i Trondheim och de vill vara med och stötta oss så mycket det går.

Frida Westman och Astrid Norstedt från Örnsköldsvik är Sveriges backhoppare på den internationella scenen.

– Vi ska sätta oss ner efter säsongen och titta framåt. Lägga fram en ordentlig planering för Frida och Astrid. Viktigt att vi ser långsiktigt. De har även stöttning i ryggen från SOK (Sveriges Olympiska Kommitté).

– Viktigt att få ihop dem som ett lag, för man behöver varandra. Det har blivit väldigt hattigt den här säsongen. Och extra tufft för Frida i Norge i dessa tider, eftersom de har hårdare coronarestriktioner.

Vad tror du om deras chanser att vara med i OS nästa år?

– Det vore jätteroligt, men det är hårda uttagningar för att ta sig till OS. Handlar inte bara om att vara bäst i Sverige, utan man ska vara på OS och tävla på hög nivå. Båda har det tufft att prestera när det gäller. Viktig bit att jobba med.

Det är tunt på herrsidan. Andreas Arén berättar att det finns yngre som vill satsa.

– Viktigt att vi håller i med dem. Och viktigt att alla föreningar jobbar tillsammans. Gäller att ha tålamod.

– Än så länge är det för tidigt för killarna att vara med internationellt. Viktigt att de får möjligheter och rätt kunskap för att ta sig någonstans. Vi måste få till en högre träningsstandard på hemmaplan.

I projektet small nation planeras ett läger i Planica, Slovenien, till sommaren.

– Jättemorot för de yngre. När jag var yngre fick jag åka till Tjeckien och träna. Det blev en stor väckarklocka för mig.

Andreas Arén berättar att man ska se över anläggningarna i landet.

– Hoppas att vi kan liva upp backar som inte har använts på ett tag.

Inför skid-VM 2015 renoverades de två största hoppbackarna på Lugnet i Falun. Och det byggdes några backar i minsta storleken.

– Det är en förhoppning att det ska byggas backar i alla storlekar på Lugnet. Jag vill se Falun som ett ordentligt centrum för backhoppning. Ö-vik är en jättefin anläggning också.

Andreas Arén är optimistisk inför framtiden.

– Det är himla roligt att hoppa. Jag hoppas att fler ungdomar söker sig till sporten.