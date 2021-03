Förra Modospelarens succé – utsedd till årets målvakt

23-åriga Emma Söderberg lämnade Modo Hockey för spel med University of Minnesota-Duluth i NCAA inför säsongen 2018/2019. Efter att ha varit backup under sina två första säsonger har Söderberg nu varit förstemålvakt under 2020/2021 – och skött sig riktigt, riktigt bra.

Vad sägs om 95,1 i räddningsprocent, 1,34 insläppta mål per match och fem hållna nollor i grundserien?

Ett imponerande facit – och det har inte gått obemärkt förbi.

Tre månader i rad har hon utsetts till bästa målvakt i sin konferens, WCHA, och när ligan delade ut priset till årets målvakt var det föga förvånande Söderberg som knep titeln.

– Hon har spelat fantastiskt. Det är väldigt lyckosamt för oss att vi har henne där längst bak, säger lagkamraten och backen Ashton Bell till Duluth News Tribine.

Både Söderberg och Bell – vilken utsetts till bästa back – är också uttagna i WCHA:s första allstar-lag för säsongen.

Fortfarande har Emma Söderberg chanser att briljera på isen. Hennes UMD är framme i semifinal i WCHA och möter Ohio på lördagen.