Formstark Gujea – fjärde målet på två matcher för Älgarna Härnösand: "Bra för laget och bra för mig"

IF Älgarna Härnösand har fått en smärtfri inledning på seriespelet i division 3.

Under fredagskvällen besegrade de Östavalls IF med 3–0 och tog därmed sin andra raka seger.

– Jag tror att vi kommer att göra en väldigt bra säsong i år, säger målskytten Vasile Gujea.