Förintelsens minnesdag med ljus och värme i Ö-viks kyrka

Man inledde med fackeltåg från stora torget upp till Ö-viks kyrka där 130 personer samlats.

Konsertpianisten Rune Andersen inledde gudstjänsten med ett musikstycke kallad Granen av Sibelius.

Stefan Nordström som ledde timmen hälsade alla välkomna. En ungdomsgrupp bestående av Debora Ingman, Evangelina Bergh, Elisa Gallardo, Olivia Wessman och Jonathan Westin sjöng Hatikwa, Israels nationalsång samt You raise me up.

Kommunalrådet Anna Britta Åkerlind höll tal i vilket hon betonade betydelsen av att detta aldrig får glömmas. Gunilla Magnusson sjöng av Händel, Hur ljuvliga är stegen av dem som bär fram gott budskap. Tillsammans med Ania Winek Albertsson sjöng de Pie Jesu av Andrew Lloyd-Webber.

Alla fick tillfälle att gå fram och tända värmeljus och sätta dem på trappan och ägna varma tankar till dem som förlorat sina kära under Förintelsen och andra katastrofer. Under tiden spelade Rune Andersen på piano Claire de ´lune av Debysie. Anita Harning läste upp en egen tillverkad dikt på rim.

Thomas Nordberg påminde om vad det betyder att låta ungdomar åka till Auschwitch för att hålla den hemska historien levande. Sådana resor gör man från Broskolan. Han intervjuade sin dotter om de intryck hon fått från ett sådant besök.

Ania Winek gav en personlig bild av sin mormor som född i Warshava upplevt förintelsens insida.

På det sjöng Ania en vacker judisk bön, en Kaddisch ackompanjerad av Rune Andersen.

Tillsammans med Gunilla Magnusson framförde de båda Den heliga staden, som beskriver en miljö där ingen död mera finns. För att visa sin uppskattning reste sig alla och applåderade.

Stefan Nordström sammanfattade kvällen och gav Herrens välsignelse.

Rune Andersen spelade mäktigt och lysande till avslutning Impromptu av Schubert, och fick varma applåder.

Alla fick tillfälle att ge kollekt till Trädplantering i Israel i Raul Wallenbergs park.

Åke Nilsson

Näraskribent