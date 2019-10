Företagslunch med frosseri i utvecklingsidéer – spännande nya planer och ett projekt som läggs på is

– Det går bra för oss med mycket hög beläggning. Men de planer vi haft i fem år om att bygga ut hotellet lägger vi nu på is tills vidare, med tanke på beslutet om ett hotell i Härnösand, förklarade Mats Löfgren.

Men det är inte för att han inte tror man skulle kunna fylla fler hotellrum.

– Det beror på svårigheterna i branschen att rekrytera kunnig personal.

Han berättade att en hotellsatsning i Härnösand behöver kanske 20-30 nyanställningar. Att det inte skulle finnas underlag i form av personal för att kunna ut på Hornöberget i samma veva.

Köpet av Björkudden i våras har å andra sidan gett nya 27 nya rum och synergieffekter och dessutom satsar han på andra fronter.

– Jag ser verksamheten som en turistanläggning sommartid, som plats för konferenser vår, vinter och höst och som vanlig restaurang och hotell på helgerna.

Hotellet har dessutom köpt ett ganska stort område på Hornöberget där man byggt ut "Lilla Högakustenleden", som är en sju kilometer lång vandring med fina utsikter, grillplatser och vindskydd.

Ett alternativ för att kombinera vandring i världsarvet med boende på hotell och restaurangmat.

Han avslöjade också att man även köpt halvön Hamnholmen utanför Skärsätter i Nora. Där ska de två hotellen kunna erbjuda gäster och besökare vildmarksupplevelser.

– Här har vi börjat ordna olika roligheter, bland annat fixat med kajakuthyrning och ställer upp tält för den som vill prova att bo så.

Dessutom ska en 25 lång brygga byggas vid Björkudden så att gäster kan anlända per båt.

Sedan lever fortfarande hans vision om att få bygga en glasad hiss upp till toppen av en pylon.

– Kan man bygga glasad hiss på Globen går det här också. Tänk att fika där uppe med den fantastiska utsikten.

Här är en sammanfattning av vad de övriga intressenterna har på gång i Kramfors:

► Husindustrier från Värmland

Magnus Rhodin Wiese berättade om sin satsning på det nya hyreshuset vid "lucktomten" på Limstagatan. Där byggs det nu nya hyreslägenheter med inflyttning för de första hyresgästerna redan i december. Dessutom ska Nazek Siad starta om som caféägare i den drygt 150 kvadratmeter stora butikslokalen på bottenvåningen. Ägarna berättade också att de gärna skulle bygga mer i Kramfors – om bankerna säger ja.

► Skidstahus

Småhusindustrin i Sverige har haft en ganska tung period även om Skidsta hus klarat sig relativt bra. Företagets vd Leif Svanholm berättade om de nya villkoren för att hushållen ska få låna till nybyggnad. Om hur det påverkar byggindustrin och köpare. Och precis som Husinvest hur viktigt det är med både lokala banker och en välvilja där.

► Kommunägda Mediateknik

Behovet av bredbandsutbyggnad är stort, inte minst i Kramfors kommun där många fortfarande saknar möjlighet till uppkoppling. Det gäller att klara målen för 2020 eller åtminstone 2025. Mediatekniks vd Anders Rodin berättade om en mängd finberprojekt som pågår just nu.

► Carlsson fastigheter

Bostadsföretaget från Östersund har på senare tid blivit en dominerade fastighetsägare i Kramfors centrum. Av både bostäder och kommersiella byggnader. Lilia Carlsson från företaget redogjorde för sin syn på relationer mellan hyresvärdar och hyresgäster.

► High coast destillery

Whiskyproducenterna i Box bedriver som Allehanda berättat en snabbt expanderande verksamhet där man hittills investerat 88 miljoner kronor. Företagets vd Thomas Larsson berättade om den resa företaget gjort om och möjligheterna att fortsätta växa och skapa nya jobb. Han talade sig också varm för gårdsförsäljning.

► Krambo AB

Hetast just nu är allmännyttans satsning på ett nytt hyreshus på Kungsgatan, Monarken. Ett projekt för runt 40 miljoner kronor som snart är klart och där det skapas 24 nya lägenheter. Per Eriksson som är vd tog även han upp lite historik. Våndan bolaget hade inför beslutet att satsa, inte minst med tanke att man via "Bostadsakuten" för ett antal år sedan rev 500 lägenheter. Men också om hur bygget sedan gått på räls och att han tror det var rätt beslut att ta.

► Kramfors kommuns egna projekt

Fritids- och kulturchef Patrik Asplunds bidrag var en sammanfattning av ett par stora projekt kommunen har på gång. Projekt Allehanda skrivit en hel del om tidigare, som nya ridhuset för runt 25 miljoner kronor och linbanan vid Skuleberget för 40 miljoner kronor. Om hur man arbetar med finansiering och olika medintressenter – vilka framtidsmöjligheter som skapas.