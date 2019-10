Företaget vill driva campingen på Smitingen – men inte bygga den: "Vi jobbar med olika lösningar"

Att etablera en camping vid Smitingen är något som funnits i funderingarna under ett flera års tid nu och under hösten 2018 fick First Camp ensamrätt om att under två års titta på förutsättningarna att drica campingen samtidigt som frågor som som vatten- och avlopp, vägar, markberedning och övrig infrastruktur tittas över.

Enligt ursprungsplanen ska det finnas mellan 200 till 250 campingtomter och 20 till 30 stugor.

Och att kommunen gärna ser en camping vid havsbadet råder det ingen tvekan om.

– Vi jobbar just nu med lite olika lösningar. Det är ett jättebra läge och intresset för hela Höga Kuten ökar ju markant, säger Uno Jonsson, tillväxtchef på Härnösands kommun.

Sedan First Camp tilldelades markanvisningen har de köpts upp av Nordic Camping & Resort som nu Härnösands kommun jobbar med för att hitta en lösning kring campingplanerna.

Uppköpet av First Camp har inneburit en del förändringar i processen, framförallt då bolagen tänker olika kring expansionen.

First Camp var intresserade av att bygga och driva campingen själva medan nya ägarna vill vara en del av campingen men inte stå för byggnationen av det hela.

Hösten 2020 går markavtalet ut och innan dess hoppas Jonsson att en lösning nåtts.

– De har sagt att de vill vara en del av det här, om det finns någon som vill investera, men de kan inte investera på samma sätt som First Camp först tänkte. Vi har haft för avsikt att det ska vara klart under den här tiden. Jag är ganska hoppfull, men det kommer ta en stund innan det blir klart, men vi jobbar för det, säger han.