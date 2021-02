Föräldrar kallades till skolgårdsmöte på Hälledalsskolan – oroliga vårdnadshavare på plats: "Befinner oss i en utvecklingsresa"

Skolinspektionen har tidigare riktat kritik mot Hälledalsskolan. Under torsdagen fick vårdnadshavare möjlighet att föra dialog och ställa frågor till skolnämnd, rektor och verksamhetschef. Detta på ett coronasäkert sätt med en skolgårdsträff som inleddes utomhus och senare förflyttades in.

Monica Fällström (S) är skolnämndens ordförande.

Hur har ni stöttat upp skolan ekonomiskt?

– Nämnden har inför budgetåret äskat extrapengar ifrån kommunstyrelsen för att arbeta med barn som har behov av särskilt stöd i Härnösands kommun. Pengarna ska användas för att arbeta med de problemområden som Skolinspektionen pekar på. Vi tyckte att behovet var 13 miljoner, men vi fick 8,3 miljoner.

– Vi måste lösa de utmaningar som vi står inför. Det är en lögn att säga att vi inte har utmaningar, för det har vi. Min uppgift som politiker är att skapa förutsättningar för att professionen ska kunna utföra arbetet. Men sammantaget visar Skolinspektionens utredning att det går åt rätt håll på Hälledalsskolan, säger hon.

Markus Nordenberg är verksamhetschef för förskolan, grundskolans F-6, grundsärskolan och träningsskolan och berättar varför de har valt att hålla en skolgårdsträff.

– Det uppstod oro bland vårdnadshavarna innan jul när det stod klart att två lärare skulle sluta på skolan, säger han.

Han berättar också att skolan inför julledigheten skickade ut information till föräldrarna om vad de planerade att göra på kort sikt för att lösa den akuta situationen.

Efter jullovet skickades ny information ut om hur de skulle ersätta lärarna som slutat och information om Skolinspektionens utredning.

– Men det återstod fortfarande funderingar från vårdnadshavare. Därför ville vi anordna en coronasäker träff, säger Markus Nordenberg.

Har inte lärarna som slutade fått det stöd som de behöver för att stanna kvar på Hälledalsskolan?

– Vi har jobbat systematiskt med insatser både på individnivå men även på gruppnivå under hösten. Jag som verksamhetschef har inte gått in och "pin pointat" stöd till dessa två lärare. Däremot har rektor haft dialog med lärarna om vad som är jobbigt för dem.

52 anställda har slutat på Hälledalsskolan på 5 år. Markus Nordenberg förklarar att listan innehåller namn på alla som haft en anställning, även obehöriga vikarier som de inte kunnat tillsvidareanställda.

– Ett av namnen är den förre rektorn som slutade för att hon ville jobba på en annan enhet. Inte för att hon vantrivdes, utan för sin egen utvecklings skull.

Jämfört med andra skolor är det hög personalomsättning?

– Ja, jämfört med andra skolor är det en hög personalomsättning. Då kommer vi in på olika parametrar. Arbetsmiljö kan vara en, och även glesbygdsproblematiken.

Markus Nordenberg fortsätter att berätta vilka konkreta åtgärder som skolan har vidtagit:

– Det är sånt som kostar pengar men vi behöver göra det här för att försöka få kontroll på läget, stilla oron och möjliggöra för personal att jobba med utveckling och lärande för elever istället för att jaga vikarier.

Anna Bergman är rektor på Hälledalsskolan:

Tycker du att Skolinspektionens rapport ger en rättvis bild av Hälledalsskolans situation?

– De problemområden som Skolinspektionen har bedömt i sitt beslut har vi identifierat själva redan. Vi befinner oss just nu mitt i en utvecklingsresa och vi har fortfarande en bit kvar, säger Anna Bergman.

Eva Claesson är verksamhetschef för elevhälsan i Härnösands kommun:

Från elevhälsans håll, ger Skolinspektionens rapport en rättvis bild av situationen?

– Jag säger som Anna, vi har redan noterat att det här är utvecklingsområden. Vi jobbar på med problemområdena, men vi är inte framme än, säger hon.

Varför har Hälledalsskolan så stora problem med att elever med särskilda behov inte får det stöd de behöver?

– När jag får inspektionsanmälningar som jag ska svara på så är det ofta just det området det handlar om, elever med särskilt stöd. Det handlar om att man ska få in en struktur i dokumentationen så att man kan följa ett ärende för att se vad som har gjorts. Just nu måste vi hitta flödet i strukturen så att processen rullar på, säger Eva Claesson.

Varför har så många elever icke-godkänt betyg i sexan?

– Det finns väldigt många faktorer som ligger till grund för en sån här sak. Men jag tänker att det inte spelar någon roll vilken faktor som ligger till grund. Huvudsaken är att vi hittar en bra struktur i flödet och processen så att vi kan åtgärda problemen, säger Eva Claesson.

Men för att åtgärda problemen måste man väl fastställa vad problemen bottnar i först?

– Ja, genom att göra kartläggningar, säger Eva Claesson.

Den oroliga stämningen började någon gång i december när två lärare slutade? Vad hände där?

– Det var två lärare som gick vidare till andra tjänster kring jul, säger rektor Anna.

Varför stöttades de lärarna inte upp så att de kunde vara kvar på skolan och inte behövde sluta? Har de fått det stöd som de behöver?

– Med all respekt så tror jag inte att alla vet om hela bilden. Jag som rektor och arbetsgivare har skyldigheter att stödja och vägleda personalen så att de kan genomföra sitt uppdrag på bästa sätt, säger rektor Anna Bergman.

Hon fortsätter:

– Men i arbetslivet som människa så tänker jag att man gör en bedömning om man trivs i sin arbetssituation eller inte. Då är det inte ovanligt att man väljer att gå vidare till andra arbeten.

Konkreta exempel på åtgärder som har vidtagits på Hälledalsskolan enligt verksamhetschef Markus Nordenberg:

➤ Utökad rektorsvolym. Skolan har utökat med en halvtidsrektor inom områdena Hälledal och Älandsbro. Just nu är Älandsbros rektor Nicklas Månspers en tillfällig förordnad rektor.

➤ Utökat speciallärarvolymen.

➤ Utökat skolkuratorsvolymen.

➤ Möjliggjort för mer resurspersonal i klasserna. Under fjolåret och hösten har skolan haft en överanställd visstidsanställd person som vikarie om någon blir sjukskriven.

➤ Tillsatt så det finns möjligheter till två förstelärartjänster. 0.6 förstelärartjänster fördelas mellan skolorna i Hälledal och Älandsbro.

➤ Utökat administratörstjänsten i området Älandsbro/Hälledal.

