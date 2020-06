Följ med undersköterskan Malin i hennes vardag – så arbetar de för att undvika smittspridning: "Vi gör allt vi kan"

Sedan coronaviruset började sprida sig allt mer i Sverige så har flera yrkesgrupper ändrat sina rutiner. Några som förtjänar att hyllas för sitt flexibla och anpassningsbara arbete i den rådande coronakrisen, är vårdpersonalen.

– Vi behöver vara flexibla och vi måste vara lugna. Inte ens en pandemi kan stoppa oss från att göra vårt jobb, berättar Malin Bruce.

Malin Bruce förklarar att den viktigaste ingrediensen för att ha en bra hemtjänstgrupp är samarbete.

– Det handlar om att vara ett team, mellan sjuksköterskor, chefer, undersköterskor och vikarier. Att även vi förstår varför vi jobbar som vi gör.

Och tack vare att smittan bröt ut i södra Sverige först så hann personalen i Långsele göra en beredskapsplan.

– Från början var nog många rädda, då allt var så nytt. Men jag har aldrig känt mig rädd utan jag har litat på vårt sätt att jobba. För mig var det självklart att vi skulle vara utan skyddsutrusning i början, för vi hade ingen smittad. Då var det bättre att resurserna faktiskt fick gå dit de behövdes.

Men i och med att smittan har spridit sig mer och mer i Västernorrlands län så har även hemtjänstpersonalen nu fått varsitt visir som de ska använda vid närkontakt med brukare.

– All personal har fått ett personligt visir. Och visst har folk reagerat på att vi börjar med det nu. Men jag personligen är inte orolig. Vi har sedan dag ett aktivt tänkt oss för innan vi gått in till en brukare, vid varje besök hör vi hur den mår innan vi kliver in. Så vi vet hur vi ska agera.

Och om en brukare skulle vara smittad så får personalen som besökte brukaren sist vara flexibel, då deras rutin är att så få personer som möjligt ska arbeta med en brukare som blivit smittad.

– För att inte sprida smittan vidare så får personalen som senast var där ta de närmsta besöken.

Och visst har många av brukarna har varit oroliga och Malin menar att det då är viktigare än någonsin att behålla sitt lugn. Att förklarar för brukarna att hemtjänsten följer Folkhälsomyndighetens råd och att de aldrig skulle utsätta sina brukare för fara.

– Jag vill att folk ska förstå att vi älskar vårt jobb och vi gör allt vi kan. Vi skulle aldrig gå runt och smitta folk, utan vi som har valt att jobba inom vården har valt det för att vi vill hjälpa folk, berättar Malin Bruce och tillägger:

– Allt handlar om empati.

