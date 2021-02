Följ med in på Ö-viks sjukhus – här vårdas Lennart, 87, på covidavdelningen: "Hostar blod"

87-årige Lennart Eriksson insjuknade i Covid-19 under förra veckan. Efter att han under några dagar haft febertoppar och känt sig trött och hängig steg febern till 39 grader på lördagen och då kördes han in till sjukhuset.

Sedan dess ligger han i isoleringsrum på covid-avdelningen vid Örnsköldsviks sjukhus.

Hur mår du?

– Jag har feber och jag får syretillskott. Kroppen orkar inte med att hålla syrenivån. Ibland hostar jag också blod.

– Frugan Birgit är också sjuk, i corona. Men hon är kvar hemma i lägenheten. Hon har inte så jobbigt med andningen.

När Lennart Eriksson kom in till sjukhuset fanns inget behov av syrgas, då var hans syresättning 100 procent berättar dottern Gun Nordfjell. Men under veckan som gått har det blivit sämre och han får nu extra syrgas.

Vet du hur länge du blir kvar på sjukhuset?

– Nej, det vet jag inte. De ska ha nått möte framöver. Läkarna var hit idag också. Jag har fått veta att jag ska ner på röntgen för att kolla lungorna.

Hur känns det att ligga isolerad på ett rum, utan kontakt med familjen?

– Hörredu, det går ganska bra. Jag sover ganska mycket, jag har ju lätt för att sova. Sen lyssnar jag radio Västernorrland med hörlurar, så jag får veta vad som händer ute i världen. Jag är uppe och går lite grann i rummet också och sitter i fönstret och tittar.

– Dessutom blir jag uppkollad av personalen, titt som tätt. Det är väldigt mycket kontroller.

Lennart berättar att han har lite besvärligt med sjukhusmaten. Han har ingen matlust och har svårt att få i sig nån mat. Personalen har försökt ordna annan mat, till exempel olika soppor.

– Men nu ska jag visst få risgrynsgröt till lunch. Det tycker jag om så det ska bli gott.

Kan du fortfarande känna smak och lukt?

– Jaa, det tror jag. Det enda jag tänkt på är att vattnet smakar konstigt. Det har jag reagerat på. Jag får väl vara uppmärksam på hur gröten smakar, den kanske inte heller smakar som den ska.

Någon direkt oro uttrycker Lennart inte men när han de senaste dagarna fått höra hur sjuka vissa har blivit tycker han det är lite skrämmande. Själv hoppas han att det inte blir värre än vad det är just nu.

– Nu har de har nyss varit här och fotat mig. Här händer saker och ting, man blir som en kändis, skrattar Lennart när han får höra att bilderna redan skickats till ÖA.