Flyttas till Sundsvall – under måndagen slutar brev sorteras i Härnösand: "Måste centralisera arbetet"

Från och med 5 oktober kommer brevbärarna i Härnösand inte att behöva sortera några brev längre. Det innebär att ett tjugotal brevbärare i Härnösand kommer att få omstrukturerade arbetsuppgifter. Det kommer att innebära att all brevbärarnas arbetstid kommer att tillbringas utomhus - med utkörning.

Sorteringen ska gå till så att brevbärarna ska få breven färdiga att lasta i Sundsvall, och att de inte ska behöva lägga tid på sortering på morgonen.

Per Högberg är produktionschef på posten i Härnösand.

Hur kommer det att påverka kunderna och de anställda?

– Jag kommenterar inte det det. Men ingen medarbetare påverkas förutom att de kommer att ha mer utetid nu och nästan ingen innetid, säger Per Högberg.

Anders Öhman är terminalchef på Sundsvalls brevterminal där breven kommer att sorteras istället.

– Vi flyttar verksamheten för att göra det effektivare och anpassa oss till lägre brevvolymer, säger Anders Öhman.

Anders Segebo regionchef för Postnord i region nord. Han berättar att sedan millennieskiftet har brevmängden halverats, något som han anser är en direkt konsekvens av digitaliseringen i samhället. Detta har lett till att det finns färre brev att sortera, därför försöker man att sortera så tidigt som möjligt i distributionskedjan.

Anders Öhman fylller i:

– Breven har legat och taktat ner till tio procent nedgång i volym per år. Av tio brev så försvinner ett brev per år. Det har hänt under de sista 10-15 åren. Det har skett en förändring som har gått sluttande neråt. Vi kommer ner till den nivån att det är svårt att göra det på ett effektivt sätt, därför omstruktureras arbetssituationen, säger Anders Öhman.

Anders Öhman berättar att det är svårt att anpassa arbetet på ett effektivt sätt när mängden brev minskat.

– På mindre arbetsplatser såsom Härnösand så kräver brevsorteringen både tidsåtgång och resurser i form av lokaler, ställtider och transport. Det är svårt att anpassa det så att det blir effektivt. Detta gör att vi måste centralisera arbetet, säger Anders Öhman.

Kan ni garantera att kunderna inte påverkas?

– Det går absolut att garantera. Vi gör jobbet på samma sätt, men vi gör det på ett effektivare sätt. Vi levererar breven till brevbärarna i tid så att de hinner. Men breven kommer ändå fram till rätt kund i rätt tid, säger Anders Öhman.

Vad tycker medarbetarna om omstruktureringen?

– Det finns alltid åsikter åt båda hållen. Vissa tycker det är jättebra för de tycker om att vara ute. Andra tycker att det har varit skönt att ha en stund med sorteringsjobb inne, Anders Öhman.

Han fortsätter:

– Men vi måste se till att vi får ut breven till mottagarna på ett bra sätt. Då måste vi anpassa oss eftersom det är färre brev som ska delas ut, säger Anders Öhman.

Totalt berörs ett 20-tal anställda av omstruktureringarna. Ingen kommer att avskedas eller behöva gå ner i tid, enligt Postnords produktionsområdeschef Niclas Evertsson och Anders Segebo.

Omstruktureringen kommer även att ske i flera närliggande kommuner framöver. Bland annat kommer samma modell att appliceras i Kramfors 2 november.