Flera osäkra kort i Timrå och centern skadefri i Modo – så är läget i lagen inför kvällens länsderby

Matchen

Timrå IK–Modo, Hockeyallsvenskan omgång 6.

NHK Arena, onsdag 2 oktober, 19.00.

Poängligan

Timrå: 1. Jonatan Dahlén 11 (4+7), 2. Albin Lundin 9 (7+2), 3. Sebastian Ohlsson 4 (2+2), 4. Jens Lööke 4 (1+3), 5. Filip Westerlund 4 (0+4).

Modo: 1. Jonathan Johnson 11 (2+9), 2. Patrik Karlkvist 6 (3+3) 3. Henrik Björklund 4 (4+0), 4. Victor Berglund 4 (3+1), 5. Mattias Norlinder 3 (3+0)

Läget i lagen

Timrå IK: Linus Nässén (rygg) och Filip Lander (underkropp) missar definitivt matchen. Samtidigt finns det flera frågetecken i Timrå. Oliwer Fjellström har skadekänning och fick behandling under tisdagen, det är oklart om han kan spela. Sebastian Kaijser är sjuk och även där är det oklart om han hinner bli återställd.

Junioren William Nilsson Ignberg tränade med A-laget under tisdagen. Då var Marcus Hardegård med och tränade för fullt för första gången och beslut om han ska spela tas efter värmningen på matchdagen. Målvakten Victor Brattström var tillbaka i träning efter att ha varit febersjuk i helgen "Samtidigt var Adam Ohre riktigt bra i söndags, vi får se vem vi spelar", säger Fredrik Andersson.

Modo: Kommer med allra bästa förutsättningar till derbyt truppmässigt, inte en enda sjukdom eller skada. Joakim Hagelin spelade hela matchen mot Karlskrona efter att ha repat sig från en handskada och centern Magnus Häggström, som utgick efter en tackling mot Mora var tillbaka för fullt i träning under tisdagen.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK: "Karaktären i laget är riktigt bra och vi har varit starka i slutet av matcherna där vi har kunnat avgöra. Sedan finns det saker att justera också, som passningsspelet också så det har vi tryckt mest på. Spelar känns fräscha trots att det har varit tätt mellan matcherna, det är väl mest att man kan bli mentalt trött. Nu fick spelarna rensa skallarna när de var lediga under måndagen. Vi kollade på Modos match i måndags och de ser bra ut, de har ett brett material med fyra starka kedjor så det kommer säkert bli mycket kamp och spelet framför bägge målen kommer bli avgörande. Båda lagen vill hålla i pucken och skapa lägen genom det".

Björn Hellkvist, Modo: "Vi räknar med mycket folk i publiken och att det blir en tempostark match mellan två skridskostarka lag. Passningsspelet blir viktigt och det gäller att inte bli för runda och mysiga i det. Sen måste vi hålla oss ifrån utvisningsbåset också, då Timrå har gjort merparten av sina mål i powerplay".

... Timrå IK vann samtliga fyra länsderbyn mot Modo i Hockeyallsvenskan 2017/18. "Det är ju bara bra minnen därifrån och något att bygga vidare på, men vi vet ju att det är en ny säsong och helt nya förutsättningar nu", säger Timråtränaren Fredrik Andersson.

... Mötena mellan lagen under försäsongen blev målrika historier. Timrå vann med 6–2 i SCA-cupen och veckan efter vann Modo med 6–2 i Bjästa.

... Det väntas bli säsongens hittills bästa publiksiffra i NHK Arena. "Vi kommer att få mycket energi av publiken och vi hoppas att många söker sig hit, det är killarna värda efter den starka starten", säger Fredrik Andersson.

... Tabellsexan Modo har gjort mest mål av alla i Hockeyallsvenskan så här långt, 19 på fem matcher. Timrå har gjort 17 och leder serien.

Så följer du matchen

På plats i NHK Arena, via vår liverapport på sajten eller via tv-sändningen på C More Hockey.