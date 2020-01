Flera olyckor på kort tid i Ångermanland – räddningstjänsten varnar för halka: "Det är väldigt halt"

Inom loppet av några timmar inträffade flera trafikolyckor runt om i Ångermanland – samtliga efter landskapets större vägar.

Nu varnar även Johanna Engström, inre befäl vid Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen om att det är halt runt om i Ångermanland efter olyckorna. – Det är väldigt halt hela vägsträckan på E4 och på riksväg 90, säger hon och fortsätter.

Vid 15.35 inträffade en trafikolycka på E4 i södergående körfält där en personbil körde in i mitträcket. Olyckan fick följder – E4 stängdes under en tid av söderut under arbetet. Ingen person skadades allvarligt i olyckan.

Vid 16.42 inträffade nästa olycka efter E4. En lastbil körde då av oklar anledning av vägen strax söder om Docksta. Inte heller här skadades någon person allvarligt.

– Vi stannade även till vid en olycka strax söder om lastbilsolyckan. Den var däremot lugn, säger Engström.

Fyra minuter senare, vid 16.42 larmades räddningstjänsten ännu en gång om en trafikolycka. Denna gång vid Ödskurvorna strax norr om Kramfors.

– Det verkar vara en gammal händelse, sade Johanna Engström, inre befäl vid Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen i samband med olyckan.