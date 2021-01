Flera inställda tåg mellan Ö-vik och Umeå: "Krockat med åtta älgar"

Fyra avgångar med Norrtåg är inställda under tisdagen. Morgontåget från Umeå till Örnsköldsvik med avgångstid 07:56 i morse ställdes in. Därmed ställs också returtåget in klockan 11:17 från Örnsköldsvik.

Även tåg 7445, sträckan Umeå-Örnsköldsvik klockan 13:36, samt tåg 7448 Örnsköldsvik-Umeå klockan 15:17 kommer inte att avgå under tisdagen.

När förra veckans snöoväder drog in stängde Trafikverket all tågtrafik. Men just dagens inställda avgångar har ingenting med snöstormen att göra.

– Just på denna bansträckning handlar det om fordonsproblem. Våra fordon behöver omsorg, kärlek och verkstad, säger Roger Norman, trafikchef för Vy som driver Norrtåg.

Samtidigt som en del tåg repareras går andra fordon sönder. Det blir en bumerangeffekt, menar Norman.

– Bara nu på morgonen har tåg på andra sträckor kört på åtta älgar. Eftersom det är så mycket snö så sover älgarna ofta på spåren. Dessa olyckor slår sönder fordon som leder till reparationer. I januari har vi haft mycket sådant.

Morgonens älgolyckor inträffade mellan Åmsele och Lycksele samt i Undersåker.

– Olyckorna påverkar andra tågavgångar eftersom vi hela tiden har en fordonsrotation. Men vi jobbar självklart jättehårt för att få våra fordon iordning.

Snöovädret påverkar dock fortfarande tågtrafiken på sina håll.

–Snöfallet påverkar vissa tågavgångar fram tills onsdag denna vecka eftersom Trafikverket inte hunnit röja bort snön från alla mötes- och driftplatser.

Flera tågavgångar har ställs in under januari månad, vad beror det på?

– I de flesta fall är det på grund av väderförhållanden och det finns också några infrastrukturella problem samt att vi har haft många fordonsreparationer, säger Roger Norman.