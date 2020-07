Flera butiker prickade i räd från Arbetsmiljöverket: "Genomför nationellt projekt"

Ett flertal butiker i Örnsköldsvik har prickats av Arbetsmiljöverket för bristande ergonomi.

Kontrollerna är en del av en särskild satsning från myndigheten – som just nu riktar in sig på arbetsförhållanden i butiker.

– Det här är ett nationellt projekt som vi genomför under hela året, säger Annika Schmidt, sektionschef vid Arbetsmiljöverket.