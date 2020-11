Fler matcher för Friska Viljor och Gottne – division 2 utökas

Flera kvalmatcher till division 2 fick ställas in på grund av coronapandemin. Svenska Fotbollsförbundet beslutade då att stryka avgörande kvalomgång 2. Det får till följd att det blir ytterligare sex lag i division 2 2021. Ett lag per serie.

I division 2 Norrland blir det 28 omgångar där Ö-vikslagen Gottne och Friska Viljor återfinns.

Det blir även förändringar i division 3. Sex av tolv serier kommer att innehålla tolv lag och övriga sex serier har elva lag.

Lagen i division 2 Norrland 2021: Notvikens IK, Bergnäsets AIK (segrare div 3 norra Norrland), Skellefteå FF, Täfteå IK, Umeå FC Akademi, Friska Viljor FF, Gottne IF, Stöde IF, IFK Östersund, Frösö IF (segrare div 3 mellersta Norrland), Ytterhogdals IF, Sandviks IK (återkval, division 2 2020), Bodens BK, Storfors AIK (extraplats på grund av inställt division 3 kval).

Det mesta tyder på att Team TG FF blir 15:e laget i norrtvåan. Umeålaget har sex poäng upp till säker mark i Ettan Norra med två omgångar. Och Team TG har usel målskillnad.