Fler i Ö-vik ska få kommunalt vatten – här är områdena som kan bli aktuella: "Första området klart inom en femårsperiod"

En utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet har varit på tapeten under flera år i Örnsköldsvik.

Nu har projektet kommit ett steg närmare en verklighet.

Av kommunens utredning står det klart att tre områden ses som särskilt prioriterade: I första hand Nyänget/Paddal, därefter Fjärdänget/Idbyn och i tredje hand Gullvik.

Ett kommunalt system är tänkt att förbättra vattenkvaliteten på orterna.

– De två viktigaste faktorerna för vår prioritering är hälsa respektive miljö. I Nyänget/Paddal bedömer vi att det är stor påverkan på båda i nuläget, medan påverkan på miljön inte är lika stor i Gullvik, säger Andreas Grennborg vid tillväxtavdelningen på Örnsköldsviks kommun.

Innan arbetet kan påbörjas krävs ett politiskt beslut i kommunfullmäktige. Andreas Grennborg uppskattar att ett sådant beslut kan bli aktuellt senare i höst. Det är även då det avgörs vilket av de föreslagna områdena som slutgiltigt ska prioriteras.

– Vi ska försöka få upp det till fullmäktige i november. Men vi får se, det beror lite på hur det går med vissa detaljer, säger han.

När kan det första området bli klart?

– Om vi förutsätter att det blir ett beslut i höst, då tänker vi att det första området blir klart inom en tre- till femårsperiod. För alla tre områden får man nog räkna med en period på tio år. Men övergripande detaljer och tidsplan kommer senare.

Måste man ansluta sig?

– Enligt rättspraxis går det inte att lösa avloppshanteringen bättre än via en allmän VA-anläggning, så i princip måste man koppla in sig på avloppet. Men med dricksvatten är det lite annorlunda. Kan man bevisa genom provtagning att vattnet håller god kvalitet kan det gå att lösa så att man slipper koppla in sig, säger Andreas Grennborg

Örnsköldsviks kommun har tidigare identifierat åtta områden som har särskilt behov av kommunalt vatten och avlopp. En utbyggnad till samtliga åtta områden beräknas inte vara färdigställd förrän om 25 till 30 år. De områdena är: Backsjöänget, Fjärdänget/Idbyn, Gullvik, Hornön, Högbyn, Måle, Nyänget/Paddal och Nötbolandet.