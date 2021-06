First hotell i Härnösand räddat – nytt bolag tar över driften: "Vi ser ljust på framtiden"

Coronapandemin har slagit hårt mot hotellnäringen och under fjolåret tvingades First hotell i Härnösand pausa sin verksamhet under sommaren.

Under våren började bokningarna på hotellet öka igen innan nästa smäll kom i maj – en konkurs som drabbade nio First hotell i Sverige.

Orsaken var att det konkursade driftbolaget tog över med gamla skulder i bagaget och den långa pandemin har inte underlättat situationen.

Men nu har First hotell i Härnösand tryggat framtiden.

– Den här lösningen var den bästa tänkbara. Nu har vi återanställt hela personalen på tolv personer. Vi är väldigt tacksamma att vår ägare löste situationen tillsammans med konkursförvaltaren, säger Sara Nilsson, vd First hotell i Härnösand.

Fastighetsägarens nya dotterbolag, Host drift i Sverige AB, har tagit över driften på åtta av de konkurshotade hotellen i kedjan. I Söderhamn har ett annat bolag gått in och tagit över driften.

Hotellchef Sara Nilsson vill framhålla Härnösands kommuns snabba insatser under den månad konkurshotet, 11 maj till 11 juni, hängde över hotellet.

– De har varit mycket hjälpsamma och stöttande. Vi har snabbt fått alla olika tillstånd beviljade under den här månaden och näringslivschefen Petra Forsström var personligen här för att höra vad vi behövde hjälp med, säger Sara Nilsson.

När det gäller den sedan tidigare utlovade renoveringen av First hotell har vi sökt Sverigechef Johan Appelgren för en kommentar.