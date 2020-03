Fint främmande på Bruksgården av Göran Strandbergs Trio

Göran föddes visserligen i Stockholm 1949, men då pappa Josef fått tjänsten som organist i Örnsköldsvik, flyttade familjen hit upp. Hela ungdomstiden tillbringades här fram till 1970, då han med sitt stora musikintresse kom in på Kungliga Musikhögskolans 4-åriga utbildning. Studierna fortsatte sedan vid Berklee College of Music i Boston.1978 blev Göran lärare vid Musikhögskolan; ett jobb han behöll fram till pensioneringen.

Under flera år spelade Göran i den legendariska gruppen "Communication" och samarbetade med såväl jazzprofiler som stora orkestrar. 2018 arbetade Göran med Norrbotten Big Band och tragglade med individuell komposition till de olika instrumentalisterna i bandet för att nå bästa resultat. Ett storband han nu under våren turnerar med.

Aftonens trio bestod av Göran på flygel, Svante Söderqvist på kontrabas och Peter Danemo på trummor.

Musikerna inledde med "Speak Low" i Kurt Weills arrangemang från 1942. Populär dänga, som tillhör våra jazzstandards: "Tala tyst om kärleken"!

Bill Evans "Very Early" komponerad för piano, bas och trummor, tilltalade Göran redan under gymnasietiden på Nola.

Åhörarna bjöds på låtar ur Görans 14:e skiva, "Monks Mood", som spelades in 2011 med hans 9-mannaorkester, där även brodern Bertil ingick. Ett långt härligt trumsolo karakteriserade stycket "Criss Cross" från 1951 av Thelonious. "Little Rootie Tootie" tillägnade Monk sin nyfödde son och det fick även bli hans smeknamn.

Till ordföranden Pelle Elfvings inledningsvisa förtjusning fick publiken njuta av två melodier av Reinhold Svensson, född i Husum 1919 och blind sedan spädbarnsåldern. Det var "Bolles vaggvisa" och "Svallvågor" i Jan Johanssons arrangemang. Lutade man sig tillbaka och blundade, kunde vågorna mot stranden höras!

Göran har under alla år inspirerats av Jan Johanssons musik. De faktiskt brevväxlade. Den vackra melodin "Blues i oktaver" med häftigt finlir på tangenterna fick publiken med på noterna.

Den egenskrivna låten "Ekvilibrist" med Peters behagliga trumsolo följt av skönt basspel, visade på Svantes musikalitet med stråken.

Den hänförda publiken gav stående ovationer och belönades med extranumret "How Deep is the Ocean" av Irwing Berlin.

Till Görans förtjusning smög gamla kompisar och elever fram och visade trion sin stora uppskattning!

Bengt Ferm

Näraskribent