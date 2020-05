Filmkollen: Buskissex från palatset i "The Great" och fler aktuella filmer och tv-serier

"The Great"

Visas på HBO Nordic

I rollerna: Elle Fanning, Nicholas Hoult, Sebastian De Souza med flera

Regi: Matt Shakman, Colin Bucksey med flera.

År 1745 skickades den 15-åriga preussiska flickan Sophie Friederike Auguste till Ryssland för att giftas bort med den ryske tronföljaren Peter, där hon fick det mer ryskklingande namnet Katarina. Men äktenskapet var olyckligt och 1762 avsatte hon sin oduglige make i en palatskupp och besteg själv tsartronen. Med Katarina vid rodret upplevde Ryssland en guldålder både militärt och kulturellt. Med tiden blev hon känd som Katarina den stora.

Om den blivande tsarinnans första år vid det ryska hovet handlar den nya komediserien "The Great". På ett ungefär. Serien kastar ut historieböckerna redan i inledningen där vi får veta att vi tittar på "en emellanåt sann historia". Här får världshistorien ungefär samma sorts behandling som i hyllade kostymsatiren "The Favourite". Serien är också skapad av Tony McNamara, som var en av filmens manusförfattare.

Det börjar med att Katarina anländer till Sankt Petersburg, glad i hågen och uppfylld av romantiska drömmar om både kärleken och tidens upplysningsideal. Men det ryska imperiet visar sig vara en rent medeltida plats, full av våld och vidskepelse. Dessutom är hennes man en egenkär fyllskalle som skjuter pistol inomhus och tar hennes oskuld samtidigt som han diskuterar ankor med en av sina lakejer. Och de andra hovdamerna är ett gäng ytliga mean girls som varken kan läsa eller skriva. Men med tiden lär sig Katarina att manövrera hovets intriger och fylleslag. Hon skaffar både allierade och älskare och sätter en plan i verket för att göra sig av med maken.

I början är det lite förvirrande att förstå vad det är vi tittar på. Tänk en mustig korsning av Sofia Coppolas "Marie Antoinette", Armando Iannuccis "The Death of Stalin" och Mel Brooks "Det våras för världshistorien". Tänk vackra, historiska kläder och miljöer, massor av buskissex och några helt vansinniga scener. Som när hovet äter middag och får in desserten tillsammans med bordsdekorationer i form av avhuggna huvuden från svenska soldater.

Men när man väl vänjer sig vid seriens anarkistiska ton och respektlösa hållning till världshistorien blir det riktigt kul. Den grova dialogen är kvick och välskriven och serien är välspelad rakt igenom. Både Elle Fanning som spelar Katarina och Nicholas Hoult som spelar tsar Peter är roliga samtidigt som de faktiskt får hjärtat att ömma för två unga människor som kämpar för att leva upp till de roller som ödet har tilldelat dem.

Björn Berglund/TT

***

"Proxima"

I rollerna: Eva Green, Zélie Boulant, Matt Dillon med flera

Regi: Alice Winocour

Det är svårt att balansera jobb och familj, särskilt som kvinna. Om man dessutom jobbar som astronaut blir det en helt annan nivå av svårt. Det här blir den franska astronauten och ingenjören Sarah (Eva Green) varse när hennes livslånga dröm går i uppfyllelse. Hon får plats i besättningen som ska åka till en internationell rymdstation där hon ska tillbringa ett helt år. Men då måste hon vara från sin åttaåriga dotter Stella (Zélie Boulant), som hon har tillsammans med sin exman. Redan under förberedelserna tär tillvaron på både mor och dotter. Hur ska det gå när raketen väl har lyft?

Det här är i första hand en film om föräldraskap och relationer snarare än rymdresor. Även om tillvaron som astronaut skildras med ingående detaljrikedom. Delar av filmen är till och med inspelade i Europeiska rymdorganisationen ESA:s riktiga anläggningar. Samtidigt är rymden så klart en tacksam ingrediens för att dra allt till sin spets. Känslan av utsatthet och saknad blir liksom aldrig så stor som där ute i den stora och mörka tystnaden.

Det är också som att nedräkningen mot rymdresan räcker för att spetsa till det här relationsdramat. Annars är allt ganska lugnt och nedtonat. Visst måste det vara traumatiskt att ha sin mamma i rymden under ett helt år, men det här är ingen mörk historia om en pajad barndom. En bussig psykolog hjälper till och Stella är ju samtidigt stolt over sin mamma. Visst är utbildningen inför en rymdresa stenhård, men inte så att folk dör eller går under. Och visst är rymdbranschen en herrklubb med olika måttstockar för män och kvinnor. Sarahs machokollega Mike (Matt Dillon) drar sexistiska skämt och insinuerar att utbildningen är för hård för henne, men han visar sig egentligen vara hygglig och omtänksam. Stellas pappa gnäller lite ibland, men är annars mest stöttande.

Det känns lite väl friktionslöst ibland. På sina ställen är manus också lite mjäkigt, som när Mike förklarar för Sarah att "den perfekta astronauten finns inte, precis som den perfekta mamman inte finns". Då krävs det mycket av regissör och skådespelare för att hålla uppe spänningen. Det funkar tack vare att utmärkta Eva Green lyser i både astronaut- och mammarollerna.

Björn Berglund/TT

***

"White lines"

Visas på Netflix.

Regi Nick Hamm, Luis Prieto, Ashley Way.

I rollerna: Laura Haddock, Marta Milans, Kassius Nelson med flera.

Har du känt att det som saknas på tv i dag är en scen där två personer har sex ovanpå den jordhög där de just har begravt två ruttnande lik? Då är ”White lines” serien för dig. Annars håller man sig med fördel borta.

Den spansk-brittiska serien är skapad av Alex Pina, mannen bakom den helspanska serien ”Casa del papel”. Den serien är inte oäven, så frågan är vad som har gått snett här? Kanske är det samarbetet med ett engelskt produktionsbolag – ju fler kockar och så vidare.

Handlingen utspelas på Ibiza, där ett mumifierat lik hittas i öknen. Det visar sig vara Axel, en ung engelsman som försvann för tjugo år sedan. Axels syster Zoe lämnar nu man och dotter hemma i Manchester och beger sig till Ibiza för att få veta vem som mördade brodern och varför. Hon söker upp de tre vänner, som Axel reste till Ibiza med och som med varierande framgång har etablerat sig på ön. Hon dras också in i den plötsligt uppblossande striden mellan två rivaliserande familjer på ön, och inleder efter vissa tveksamheter ett förhållande med tuffingen Boxer.

Varvat med skildringen av Zoes upplevelser på Ibiza får vi i tillbakablickar se hur Axel och hans tre vänner kommer till ön, och hur inte minst Axel blir navet i ett liv fyllt av droger och hedonism. Det sistnämnda ger filmmakarna stora möjligheter att låta kameran frossa i nakna kroppar och sexscener.

Det finns bra skräp och det finns dåligt skräp. HBO-serien ”Banshee”, som gick för några år sedan, var ett bra exempel på det förstnämnda. Den hade överdrivet våld och mängder med naken- och sexscener, men var gjord på ett sätt som gjorde att man ville se mer. ”White lines” är dåligt skräp. Den är inte spännande, den är inte engagerande, den är inte underhållande, den är slarvigt gjord och blir till slut helt likgiltig. Det sistnämnda gäller också alla rollfigurer – det finns inte en enda person som vi i publiken kan engagera oss i. Det är totalt ointressant vad som händer med dem. Att några av skådespelarna dessutom tycks ha trott att överspel är bästa sättet att tackla ett dåligt manus gör inte saken bättre.

Slutet tyder på att det åtminstone funderas över en säsong nummer två. Bevare mig väl. Vad ska man hitta på för att toppa scenen med sex ovanpå en nygrävd grav? Hundar som slickar i sig kokain? Finns med redan här. Bekännelser om incest? Sorry, finns också med. Nåja, något hittar de säkert på.

Gunnar Rehlin/TT