Fick vända i dörren – Birgittas och Sigrids vaccineringar blev inställda i Härnösand: "Under all kritik"

Birgitta Näätsaari och Sigrid Norrbin fick löfte om att bli vaccinerade. När de under tisdagen kom till Södra Sundets entré i Härnösand blev de stoppade i dörren. Anledningen var att Folkhälsomyndigheten valt att stoppa Astra Senecas vaccin.

– Det är under all kritik. När jag kom in sa de att de fått ställa in för att Astra Zenecas vaccin stoppas, säger Sigrid.