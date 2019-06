"Femtio nyanser"-författaren provocerar kulturvärlden: "Jag blir attackerad"

– Jag är en medelålders, överviktig kvinna som verkligen har trätt över gränsen – och jag blir attackerad för det, säger hon till TT.

"Mister" har gett de brittiska kritikerna en chans att utöva den sport de är allra bäst på: att med stor entusiasm och viss esprit lustmörda en författare. Redan i rubriken anger The Guardian tonläget: "EL James 'Mister', det visar sig att böcker och sex kan vara så här usla", för att sedan sammanfatta handlingen i en enda sågtandad mening.

"En koksad lord sätter på ett traffickingoffer från Albanien när 'Femtio nyanser av honom'-författaren byter bdsm mot nedslående kusligt maktspel."

El James har inte själv läst just den här recensionen, eller någon av de andra riktigt elaka beskrivningarna av hennes böcker, säger hon.

– Men det är ändå lite förkrossande ibland. Man undrar vad som driver de här människorna. Mina verk började som fanfiction och har gjort mig otroligt framgångsrik. Det gör folk förbannade. Jag lyckas verkligen göra folk förbannade, jag behöver inte ens försöka, säger hon och skrattar.

Vid det här laget är EL James ändå hyfsat luttrad. Åtta år har gått sedan den då helt okända tonårsmorsan som skrivit fanfiction på nätet under pseudonymen Snowqueens Icedragon publicerade den första delen av "Femtio nyanser"-trilogin. Under den tiden har hon hunnit sälja 150 miljoner böcker, bidragit till tre filmer som dragit in mer än en miljard dollar och en sexleksaksindustri som också håvat in en hel del pengar.

– Men jag är fortfarande väldigt blyg och pressen ställer hela tiden opassande frågor om hur mycket pengar jag har tjänat och hur jag har sex. Det är inte frågor som jag vill svara på, för det är privata saker, säger hon.

Viss förståelse kan man kanske ändå ha för att frågorna ställs. EL James bröt barriärerna för den erotiska romanen och gjorde det rumsrent att läsa om "kinky fuckery", som hon själv benämner det. I "Mister" fortsätter hon på sin väl inmutade frispråkiga bana – här liggs det nästan lika mycket som i "Femtio nyanser"-böckerna, om än utan bdsm-ingrediensen. Kärlekshistorien mellan den överklassige sexmissbrukaren Maxim Trevelyan och hans oskuldsfulla albanska städerska Alessia Demachi innehåller betydligt mer vaniljsex än sadomasochistiska lekar.

– Jag oroar mig inte för vad läsarna ska tycka. 90 procent av mejlen jag får brukar börja med "Jag vet att folk läser dina böcker för sexets skull, men jag läser dem för kärleksberättelsens skull". Och jag vill skriva sexpartierna så att de känns äkta för de här speciella huvudpersonerna. Olika personer, olika sex, helt enkelt.

En hel del i "Mister" kretsar också kring avhållsamhet och säkert sex. Alessia Demachi är ett offer för trafficking och det säger sig självt att även en aldrig så upphetsad lord måste sätta gränser för sin egen åtrå under sådana omständigheter. Men funderade EL James aldrig över om ämnena erotik och trafficking var för riskabla för att sammanföra?

– Jag vet inte hur många erotiska romaner som du har läst – kanske borde du lära dig mer om genren och läsa lite mer erotik?, svarar hon lite vasst.

– Det finns ganska många böcker som är mycket, mycket, mycket värre än denna. Jag har sett till så att allt tal om trafficking är... att det inte är eggande på något sätt, det är skrämmande, det är hemskt och jag tycker att det genomsyrar hela boken.

EL James har försökt skriva "Mister" ända sedan 2009, men det har hela tiden kommit andra saker i vägen. Nu är hon äntligen färdig – och tänker unna sig en välförtjänt semester när den dränerande lanseringsperioden väl är över.

– Jag vet inte vad som kommer härnäst. Folk tjatar på mig om att jag ska skriva Christian Greys version av "Femtio nyanser av frihet" och jag har också blivit tillfrågad om en fortsättning på den här boken.

Kommer det att säljas sexleksaker på "Mister"-temat också?

– Nej, säger hon och skrattar gott.

– Fast jag trodde å andra sidan inte att det fanns någon merch att sälja till "Femtio nyanser" heller, så det återstår kanske att se.

Sara Ullberg/TT

Fakta: EL James

Namn: Erika Leonard (född Mitchell). Mer känd under pseudonymen EL James.

Ålder: 56 år.

Bor: I London i Storbritannien.

Familj; Gift med Niall Leonard, tillsammans har de två barn.

Bakgrund: Började skriva fanfiction på nätet under pseudonymen Snowqueens Icedragon. Uppmuntrad av Stephenie Meyer skrev hon en egen erotisk version av "Twilight", som sedan utvecklades till "Femtio nyanser av honom".

EL James om filmatiseringarna: "Om folk gillar ens berättelse och är intresserade av den är det fantastiskt, och så var det när den andra och tredje filmen gjordes. Så var det inte med den första filmen. Det var uppförsbacke hela tiden." (Red:s anmärkning: Den första filmen regisserades av Sam Taylor-Johnson och de två andra av James Foley.)

EL James om metoo: "Metoo har varit upplysande, rörelsen har verkligen lärt mig något. Jag föddes på 60-talet så jag har en lite annan ingång, vi liksom stod ut med saker och jag tycker att metoo-rörelsen fick mig att inse exakt hur mycket jag har stått ut med."

Aktuell: Med den svenska versionen av "Mister".