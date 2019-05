Färre förseningar i tågtrafiken – Norrtåg: ”Den här vintern var mer normal”

"Just nu är det katastrof". Så beskrev Norrtågs tekniske chef Olle Tiderman fjolårets läge i tågtrafiken. Inställda turer och förseningar var mer eller mindre vardag för tågpendlare, men i vinter har punktligheten varit bättre. Under första kvartalet 2018 ställdes 1 211 turer in helt eller delvis, över 20 procent av den planerade trafiken. I år var samma siffra nere på 460 inställda turer, ungefär 7,8 procent av totalen.

– Det har sett betydligt bättre ut, den här vintern var mer normal. Vi kör över stora delar av Norrland och det var en extrem vinter på många håll i fjol, säger Olle Tiderman.

Fjolårets vinter, med stora mängder snö och kyla längs vissa av Norrtågs sträckor, orsakade en rad problem för tågtrafiken. Bromsar på tågen frös ihop liksom växlar längs järnvägen och dessutom var det problem med Trafikverkets snöröjning på många sträckor.

– De stängde ju till exempel Botniabanan i fem dygn för att de inte kunde få undan snön, säger Olle Tiderman.

De stora snövallarna längs tågrälsen gjorde också att djur hade svårt att ta sig från spåren, vilket ledde till att antalet viltolyckor ökade drastiskt, från drygt 20 till över 80 viltkollisioner. I år är antalet olyckor återigen nere på strax över 20. I vinter har dessutom tågen kunnat lagas mycket snabbare efter en kollision.

– Vi har bytt ut fronterna och gjort dem i delar, så förut kanske det tog fem dygn att återställa och nu ett dygn i princip.

Förutom nya fronter har en rad andra åtgärder gjorts för att hålla fordonsflottan så intakt som möjligt i vinter. Planerade underhåll har lagts utanför vinterveckorna och hjulen har svarvats i förebyggande syfte för att klara kombinationen snö och kyla. Till nästa vinter ska dessutom en ny hall stå klar för att öka kapaciteten på verkstaden i Umeå.

– Med den nya lösningen kan vi reparera och avisa tågen mycket snabbare.

Även Vy Tåg AB, som tidigare hette Tågkompaniet, och ansvarar för trafiken på Norrtågs linjer, har försökt göra förbättringar efter fjolårets strul.

– Kommunikationsflödet mellan oss och de som körde ersättningstrafiken, Nobina och Trafikverket, fungerade inte så det har vi tittat över och sedan att vi fått ut den informationen till resenärerna på ett skapligt gott sätt i alla fall, säger Björn Ivedal, affärschef vid Vy Tåg.

Står ni rustade nu om det blir en så kallad extrem vinter igen?

– Det var stökigt och vi gjorde en del fel som spädde på det, men det har vi fixat till, så kommer det en sådan vinter igen så ska vi i alla fall vara bättre förberedda, säger Björn Ivedal.

– Det har blivit avsevärt bättre, men eftersom vintern är som den är i Norrland, med de klimatförändringar som sker, så kommer vintrarna sannolikt att bli mer extrema, så det här är något vi måste ha ett enormt fokus på, säger Olle Tiderman.

