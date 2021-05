Far och son vaknade av en smäll – minuter senare var deras hus i Bollstabruk övertänt: "Sprang som en tätting"

Niklas Häggkvist och hans femåriga son Adrian låg och sov i godan ro när de plötsligt hörde en hög smäll på torsdagsmorgonen. De sov i olika rum och rutan in till sovrummet där Niklas sov hade gått sönder. Omtumlad rusade han upp för att se efter vad som hänt.

– Jag springer ut i hallen som är mitt i huset och tittar in mot vardagsrummet. Då ser jag att rutorna på den inglasade altanen har gått sönder och att det brinner i vardagsrummet, säger Niklas.

Han sprang tillbaka genom hallen, hämtade Adrian och fick ut honom. Sedan sprang han tillbaka in i huset och hämtade en hårddisk samt hans laptop.

– När jag skulle springa in igen och hämta mobil och bilnyckel och sådant var det så hett att jag inte lyckades ta mig in. När jag öppnade dörren höll jag på att bränna sönder ansiktet, berättar han.

Då bestämde han sig för att springa runt huset och in i pannrummet. Där lyckades han rädda två bössor. Under tiden sprang Adrian till de närmsta husen för att be grannarna att larma räddningstjänsten.

När Niklas försökte ta sig in på baksidan en andra gång tog det stopp. Det var för varmt berättar han. Då började han istället tömma garaget och drog i samma veva på sig byxor och ett par stövlar.

– Jag sprang ju ut helt naken först, och sprang som en tätting över grusgången, säger Niklas.

Han säger att hela förloppet gick väldigt snabbt.

– Från att jag vaknade till att huset var övertänt tog det uppskattningsvis mellan två-tre minuter, säger han.

Men mitt i oturen hade Niklas lite tur – några av hans vänner hade precis gått av sitt skift, sett rökmolnen och kom för att hjälpa honom att tömma garaget på saker. Räddningstjänsten var även de snabbt på plats och påbörjade släckningsarbetet. Tillsammans lyckades de rädda garaget, men huset brann ned till grunden.

När Tidningen Ångermanland pratar med Niklas samma dag som hans hus brunnit ned haltar han och är han märkbart skakad av det som hänt. Han berättar att när han sprang in och ut för att rädda saker i huset var han barfota vilket gjort att han nu har väldigt ont i fötterna. Han drog också i sig en hel del rök så när ambulansen kom fick han luftrörsvidgande.

Hur känner du dig nu?

– Nu är det ganska bra, nu efter att jag fick luftrörsvidgande, säger Niklas.

Sonen Adrian, som fick sitta på behörigt avstånd i en bil under släckningsarbetet, har fått åka hem till sin mormor.

Niklas själv ska sitta på eftervak och hålla resterna av huset, som han bott i under nio år och lagt många timmar på att renovera, under uppsikt.

Har du fått veta vad som kan ha orsakat branden?

–Brandmännen och polisen tror att branden orsakats av gasolgrillen. Jag har ingen aning faktiskt. Det gick så otroligt fort allting, säger han.

Han berättar att det är många tankar och funderingar som upptar honom nu.

– Man undrar vad som hänt såklart. Det var ett väldigt otrevligt uppvaknande. Jag hade aldrig kunnat drömma om att ett hus kan brinna ned så här fort. Men bevisligen kan det göra det, säger han.

Vet du vart du kommer sova i natt?

– Det kommer ordna sig, säger Niklas Häggkvist.