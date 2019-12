Familjeskyddet: "Vårat gemensamma sociala skyddsnät verkar inte fungera längre"

Hittills i år har Nils och Kristin Moberg, som tillsammans driver Familjeskyddet, och deras lilla team av volontärer delat ut 35 matkassar till människor som av olika anledningar har hamnat i en akut pressad ekonomisk situation.

– Det är jättemånga som har sökt i år, men vi har fått in mindre pengar så därför kan vi tyvärr inte dela ut lika många matkassar som det finns behov för.

Vilka är det som kommer till er och ber om hjälp?

– Det är allt från barnfamiljer, ensamstående, fattigpensionärer och de som blivit utförsäkrade.

Tidigare var det många som engagerade sig och lämnade in julklappar till barn via "en okänd välgörare". Men på senare år har det blivit en större efterfrågan av just matkassar, berättar han.

Utförsäkrade är en ny grupp av människor som är i akut behov av ekonomiskt stöd.

– Det är en grupp som vi ser snabbt växer. När folk blir utförsäkrade har de ofta absolut ingenting.

Därför ska Familjeskyddet fram till jul köra ut så många matkassar de får ihop gåvor till, dessutom ska man dela ut lite mindre kassar till hemlösa och missbrukare som kan behöva en extra matbit.

– Vårat gemensamma sociala skyddsnät verkar inte fungera längre. Det blir fler och fler som behöver hjälp och färre som hjälper till och bidrar.

Plötsligt stiger en okänd välgörare in i butiken och överlämnar två paket.

Varför vill du hjälpa okända barnfamiljer med julklappar?

– Jag tycker synd om barnen, det skulle inte behöva vara så här. Det har man ju alltid hört att "I Sverige får man inte svälta ihjäl". Men det verkar vara andra tider nu.