Falska nyheter och ryktesspridning – häxhysterin spreds som en pandemi över Sverige

Häxhysterin började i Älvdalen 1668 och spred sig som en pandemi över Sverige. Ja, förlåt kära läsare, i dessa coronatider går det inte att undvika associationen till ett elakt virus.

Ryktena om häxeri gick från by till by. Många anklagades och lagfördes. I Älvdalen slutade det med att 18 dömdes till döden vid tinget i Mora. Hovrätten upphävde dock drygt hälften av domarna.

Det är inte svårt att se paralleller till dagens verklighet med falska nyheter och ryktesspridning

Totalt i Sverige avrättades omkring 300 människor, mest kvinnor, under de åtta åren som "Det stora oväsendet" pågick.

”Oväsen i Älvdalen” som precis har kommit ut är första delen i serien Eldarna, som är planerad att komma ut i sju delar. Författaren Annika Andebark har gjort ett hästjobb när hon grottat ner sig i protokollen från förhören.

Hon har kikat över axeln på notarien som satt där med sin värkande rygg och gåspennan sirligt raspande över arken – tolkat hans krumelurer, sett vad han strukit över och vad han fyllt på i marginalen.

Författaren är alltså fast förankrad i förhörsprotokollen, men har också gjort skönlitteratur av sin berättelse genom att låta oss följa två unga kvinnor – kusinerna Marit och Anna. Den ena erkänner och säkrar en plats i himlen, den andra nekar och riskerar att bli begravd i ovigd jord, ett hemskt öde i en tid då helvetets eldar var högst närvarande i folks föreställningsvärld.

Språket är fantasieggande och poetiskt. Det är lätt att leva sig in hur det var att vandra i skogen under sent 1600-tal, då det gällde att akta sig för näck, bergakung och skogsrå.

Det suggestiva sättet att berätta skapar närhet, men bli också förvirrande. Jag går vilse i berättelsen, och precis som den stackars notarien med gåspennan har jag svårt att hålla reda på alla Annor och Maritar. Persongalleriet i början av boken är till visst stöd, men lite mer hjälp från författaren att bringa reda i berättelsen hade varit välkommet.

Så förvandlades kloka kvinnors helande örter och ramsor till farlig svartkonst

Att hon skriver bindestreck mellan gårdsnamn och förnamn stör. Det är i alla fall inte brukligt nu för tiden, men hur de gjorde för drygt 350 år sedan har jag inte koll på. Stavning och skrivsätt var inte så likriktade på den tiden.

Hur kunde detta hända? Det är Annika Andebarks grundfråga. Hennes berättelse ökar förståelsen. Det är ju inte svårt att se paralleller till dagens verklighet med falska nyheter och ryktesspridning, främst i sociala medier.

I Älvdalen ska de ha varit en träta mellan barn som drog i gång ryktesspridningen, som ledde till agg mellan gårdar. Historierna fick vingar och byggdes ut.

Ofta var det barn som anklagade de vuxna för att fört dem till Blåkulla om nätterna. Mardrömmar och fantasier blev berättelser om vådliga färder på kor och slipstenar, och om hur mammor, mostrar och farmödrar legat med satan själv.

Så förvandlades kloka kvinnors helande örter och ramsor till farlig svartkonst. Så fick byns folk någon att skylla för magra djur och felslagna skördar.

Det fanns säkert en tro på sanningen i det de sa, men kanske också en vilja att bräcka varandra, att säga det som maktens män ville höra, att göra det som verkade vara det rätta, åtminstone enligt auktoriteter som kyrkoherde och länsman.

Och maktens män, hur tänkte de? Övertygade om att de verkade för en god sak, måna om att imponera på varandra och särskilt på dem ett pinnhål upp, att visa handlingskraft och resultat.

Många bekände, ofta efter lång tid inspärrade i kyla och mörker, knäckta av tortyr och svält tog de chansen till frälsning som trots allt erbjöds. Deras öde berör.

*

Oväsen i Älvdalen

Annika Andebark

Hoi förlag

*

Fakta om häxprocesserna i Ådalen:

Häxprocessen i Torsåker, Ångermanland, blev den största rättsprocessen under häxhysterin mellan 1668 och 1676. Sockenbor från Torsåker, Ytterlännäs och Dal anklagades för trolldom, för att stå i förbund med djävulen och bortföra barn till Blåkulla.

Processen slutade med att 71 personer halshöggs och brändes den 1 juni 1675 på Häxberget. 65 av de avrättade var kvinnor – var femte kvinna i Torsåkers pastorat – två var män och fyra var pojkar.

Avrättningarna på Häxberget är Sveriges största dokumenterade massavrättning i fredstid som genomfördes med stöd av gällande lagstiftning. Till sommaren kommer häxprocesserna i Torsåker att ges som utomhusteater på medeltidsborgen Styresholm, inte långt från Torsåkers kyrka.