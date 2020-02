Falsk nyhet sprids i sociala medier om påstådd dödsolycka i Härnösand – polisen dementerar uppgiften

Flera personer har under lördagsförmiddagen hört av sig till Allehanda angående en artikel som ska ha publicerats på sajten Allehanda.se under fredagskvällen klockan 22:15. Det här är en falsk bild och Allehandas reporter har ringt både polis och räddningstjänst under lördagsförmiddagen för att bekräfta att informationen inte är sann.

– Jag har inte fått någon information om detta och jag får heller inte upp någon sådan information när jag söker i vårt system, säger Åsa Mjörndal kommunikatör i polisregion Nord.

– Varken jag eller mitt befäl hittar någon olycka i Härnösand under fredagskvällen, en dödsolycka hade vi haft koll på, fortsätter Åsa.

När Allehandas reporter ringer Räddningstjänsten Ådalen-Höga kusten säger de samma sak.

– Vi har inte arbetat med någon olycka av det slaget. Informationen stämmer inte, säger Erik Englund inre befäl Räddningstjänst Höga kusten-Ådalen.