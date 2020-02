EXKLUSIVT: Sedins om ►livet i Vancouver ►barnuppfostran ►en flytt till Ö-vik

*Last stop, Vancouver City Centre*.

Tåget från flygplatsen stannar vid linjens sista perrong. Resväskor och människor lastas av, vi är nu i hjärtat av Vancouver.

Mitt i stan.

Jag tar rulltrappan upp till markplan. Där möts jag av en gassande sol och trots att februari snart nått halvvägs är temperaturen snuddande nära tvåsiffrigt.

Ett öronbedövande skrål stjäl min uppmärksamhet.

En stor protestaktion mot Canada Goose gör att trafiken stannat av. Drygt 50 människor har blockerat vägen, biltutorna ljuder högt över Vancouvers gator och den kanadensiska storstaden känns plötsligt större än vad den egentligen är.

Sedan syns Sedin till. Henrik.

Ett första tecken på brödernas storhet.

När jag vänder mig om pryder Daniels namn en annan rygg.

Deras matchtröjor verkar vara Vancouver-befolkningens vanligaste plagg. Det råder total Sedin-feber.

Det här är deras vecka.

– Jag vet inte om det är rimligt egentligen. Det kunde räckt med en dag, men klart att det är trevligt, säger Henrik om "Sedin Week", som Vancouver valt att kalla hyllningsveckan.

Onsdag kväll kulminerar veckan.

Tvillingarna får sitt största erkännande och det slutgiltiga beviset på deras insatser i Vancouver-tröjan och betydelse för staden när tröjorna hissas i Rogers Arena.

En extatisk publik kan inte få nog av the Sedins. Hyllningarna pågår i vad som känns som en evighet.

– Att ha fått varit en del av Canucks-familjen har varit den bästa delen med våra liv. Vi kom hit 1999 och det har känts som hemma sedan dag 1, sa Henrik inför jublande supportrar.

Minnen återvänder och bröderna blir påminda om ögonblick som aldrig kommer igen.

De lade av för knappt två år sedan.

37 år gamla.

– Vi klev av och har inte tittat tillbaka sedan dess, säger Henrik med ett leende på sina läppar när Allehanda träffar honom och Daniel för en exklusiv intervju i Rogers Arena.

Ångrar du något?

– Ingenting. Vi fick ut allt vi kunde av vår talang. Det är inte alla som kan säga det. Det är något att vara stolt över.

Och tillfredsställande när man blickar tillbaka?

– Faktiskt. Det gjorde det lättare att sluta och vi har inte ångrat att vi inte lade ned mer tid eller fortsatte spela. Vi gjorde det vi kunde.

Sedins blev under sina karriärer kända för att aldrig lämna något åt slumpen.

De ville maximera sin talang.

Och de lyckades, menar Daniel.

– Jag tror inte att man kan ångra något när man lagt ned all tid man haft och jobbat för att få ut det mesta. Då kan man se tillbaka och vara stolt över sig själv oavsett vad resultatet blir.

Daniel och Henrik inledde sina hockeykarriärer i Järveds IF, fick sitt genombrott i Modo och blev ikoniska i Vancouver Canucks.

Eller som klubben själva beskrev det: Boys became men, men became leaders, leaders became legends.

I 18 år var de Vancouver trogna.

Ändå var beslutet att lägga av ett enkelt sådant. Det fanns andra saker i livet att prioritera.

Som Henriks fru Johanna och barnen Valter, 12, och Harry, 9.

Samma sak gäller för Daniel.

Han ville investera mer tid i familjen som består av frun Marinette och barnen Ronja, 14, Erik, 12, Anna, 9.

– En stor del i att vi lade av var för att barnen började komma upp i en ålder där vi ville vara närvarande och finnas till för dem. Att skjutsa, stötta, äta middagar och umgås. Det känns jättebra, säger Daniel.

Jag kan tänka mig att omställningen till det liv ni lever i dag måste vara enorm. Hur trivs du?

– Vi hade hockey som yrke i 22 år om man räknar in Modotiden. Man har saknat att kunna lägga upp dagarna som man vill, för vi hade ett inrutat schema när vi spelade. Nu kan vi åka skidor en dag eller hitta på vad vi vill, och tillbringa tid med familjen.

Hur ser Marinettes liv ut här?

– Två dagar i veckan jobbar hon som lärare för en organisation som Vancouver håller i: Canucks for Kids education. Hon lär ut engelska till människor som kommer hit från Sydamerika främst. Sedan pluggar hon på sidan av. Hon har mer att göra än jag faktiskt.

Kontrasten mellan det systematiska och i stunder förutsägbara hockeylivet och det liv Sedinarna lever i dag är både stark och tydlig.

Henrik beskriver det som en dröm.

Han kan inte nog betona hur privilegierad han känner sig när han beskriver en dag hämtad från deras vardagsliv.

– Jag kliver upp och gör lunch till barnen, sedan skjutsas de till skolan. Sedan träffas jag och Daniel för att springa, åtminstone fyra gånger i veckan. Det blir intervaller och långpass på 30 km. Vi får in träningen på det viset. Sedan är det ärenden och att ta sig till arenan ibland för att ha möten och träffa spelarna. Barnen hämtas vid 15 och på kvällen är det full fart med fotbollsträningar, tennis och musik.

Rätt hektiskt ändå, eller?

– Njae, det är inte det egentligen. Vi jobbar inte 07-16, så det är inte hektiskt. Det är få förunnat att kunna göra det här med barnen, i den här åldern. Det är inte många som får göra det.

Njuter du av att kunna investera i familjen?

– Varje dag. Det är en skön känsla att vakna upp på morgonen och veta att dagen är fri. Händer något på skolan med barnen behöver inte planeringen kastas om för att det ska funka. Jag kan vara där och sköta om den biten. Att vara en del av familjen är väldigt speciellt för när man spelade var man på roadtrips, ifrån familjen och när man var hemma igen hade de sin kalender och sina liv. Man var hemma i tre dagar-en vecka åt gången och då var det matcher var och varannan dag samt träningar. När man väl var hemma såg man inte familjen på matchdagar, så du var aldrig hundraprocentigt delaktig i deras liv. Och det har man saknat. Det får vi nu.

Mattias Ekholm (back i Nashville) har pratat om att han kan känna dåligt samvete mot sambon Ida och sonen William eftersom han är borta så mycket. Kunde du känna det under din karriär?

– Det var alltid lite dåligt samvete. Man har aldrig jobbat 07-16. Vi hade samtidigt tur att vi fick spela och tjäna pengar, så jag vill inte klaga på något vis, men det är klart att det var... Vi har ingen familj här och det går inte att lämna barnen hos farmor och farfar eller mormor och morfar för att få avlastning. Den hjälpen finns inte. Det blir ett hemskt ensamt liv. Särskilt när man var borta på roadtrips, då var det ännu mer ensamt. Våra fruar har därför haft en väldigt stor del i våra liv här borta.

Vad gör din fru Johanna?

– Hon jobbar med välgörenhet för det mesta. Hon har suttit i styrelsen för Canucks Kids Foundation, som är en välgörenhetsorganisation. Just nu försöker hon lista ut vad hon ska göra framöver också. Det är smågrejer här och där.

Vad är största skillnaden med era liv nu jämfört med när du spelade?

– Det största är att jag är hemma varje middag. Jag kan hjälpa till. Hennes tillvaro är ju annorlunda nu och tiden hon lagt ned på sådant har halverats.

Vad gillar barnen att göra?

– Den äldre håller på med allt möjligt. Mycket fotboll, men han gillar musik och spelar mycket instrument. Sedan är det skola, men mycket fotboll och lite tennis. Den yngre spelar mycket fotboll och tennis.

Mångsysslare.

– Ja, de håller på med allt möjligt. Det är jättekul.

Är det svenska som gäller hemma?

– Jo, det är svenska. Men kommer de hem från skolan kan det bli lite engelska. Vi pratar svenska med dem men ibland kan de svara på engelska. De är tvåspråkiga och det spelar ingen roll vad man pratar med dem, för de kopplar direkt. När kompisar är hos oss blir det engelska.

Tror du att de ser sig mer som kanadensare än svenskar?

– Jag tror de ser sig som svenskar. De är födda här och de har dubbla pass, men jag tror ändå att de identifierar sig som svenskar.

Era barn är i samma ålder. Umgås dem?

– Ja, väldigt mycket. Medan vi spelade fanns inte tid över för att umgås utanför isen, men det roliga är att vi kan göra det nu. De umgås varje helg nuförtiden och även på vardagskvällar. Det är jättekul.

Umgås ni som familjer mer nu än under karriären?

– Ja, absolut. Under karriären fanns ingen tid, för vi spelade varannan dag och var borta mycket. Är man ensam med barnen då finns inte så mycket tid över för att umgås. Det har blivit mycket mer av det nu.

Lär man känna varandra på ett annat sätt tack vare att man har mer tid?

– Det är nog mest barnen. Jag har fått en närmare relation till Dannes barn, på ett sätt som man inte hade tidigare. Då träffade man aldrig dem riktigt.

Ni har blivit tajtare med varandras barn, alltså.

– Det tycker jag, absolut.

Daniel stämmer in i den bild Henrik målar upp.

Han gläds över hur relationen stärkts efter karriärsslutet.

– Barnen är jättenära. Det är fantastiskt kul. Alla spelar fotboll, det är huvudsporten för alla fem. De är inte i samma lag, men spelar för samma organisation.

Vilka spelar de för?

– Fotbollen är stor här faktiskt. Det är en bra organisation med bra tränare. Vi har tur att den nivån är så hög. Vancouver United är vår organisation, berättar Daniel och fortsätter:

– Min äldsta håller på med fotboll, volleyboll och hästridning. Här borta är det mycket skolaktiviteter med. Min son har haft basket i fyra veckor nu, då är det mycket tid på skolan. Min yngsta dotter sysslar mycket med simning i skolan, hon har tävlat en del. De får all aktivitet de behöver i skolan, det är fantastiskt.

Ingen hockey alltså?

– Nej, ingen alls. Henkes barn spelade, men har slutat. Det är synd att många hockeyträningar är innan skoltid vid 06 på morgonen. Det finns inga istider och då måste man spela tidigt på morgonen eller sent på kvällarna. Det är inte optimalt.

Lägger många barn av på grund av det?

– Det ska jag inte säga. Hockey är stort här borta och de tiderna är normala. Hemma i Sverige skulle det vara otänkbart, men här växer man upp och det blir en livsstil.

Jag förstår att man vill vara närvarande i sina barns aktiviteter, men inte pusha för hårt. Hur är du i papparollen?

– Jag pushar ingenting. Det enda jag vill är att när de bestämt sig för en sport ett år, då ska de vara där och ge allt. Det är ändå en tränare som ställer upp för en då. Men de ska framför allt göra det för att det är kul.

Hur skulle du jämföra dagens klimat att växa upp i jämfört med när ni kom fram?

– Jag kan bara prata om hur våra föräldrar var och de pushade inte oss. När vi hade gjort skolarbetet och läxorna, då åkte vi och tränade. Vi spelade för att det var kul och de stöttade oss, men det fanns inga krav på att vi skulle prestera. "Rör på er och ha kul", sa dem.

Krävs det synsättet för att barn ska fortsätta i sina idrotter? Många killar och tjejer lägger kanske av för tidigt annars.

– Vi spelade tills vi var 37-38 år. Det var jättekul hela vägen. Det har en stor del i det hela. Vissa lägger kanske av när de är 12-13 för att de less medan vissa kör tills de är är 25 och slutar, det är inte bra heller.

Henrik har heller aldrig styrt barnens idrottande.

Han är, precis som Daniel, övertygad om att glädjen och kärleken till sporten måste det vara essentiella.

– Jag anser att det viktigaste för barn är att få göra det de älskar med sina kompisar. Tyvärr vill vissa föräldrar att deras barn ska spela på så hög nivå som möjligt och det spelar ingen roll vilka de spelar med. Jag tycker att det är för många som slutar för att de inte spelar med sina kompisar. Låt de växa upp, ha kul och få vara med sina kompisar för i slutändan – om du älskar sporten – kommer du bli så bra du kan bli. Det spelar ingen roll om du är i akademin när du är 12 år eller i Järved när du är 12. Det spelar ingen roll. Tyvärr har det blivit för mycket hets.

Pratar du med dina barn om det här?

– Prata vet jag inte... De gör det de tycker om, sedan behöver man inte prata mer om det och vad som krävs. De spelar fotboll för att de älskar det. Jag är beredd att skjutsa dem och låta de göra vad de vill, men jag är inte beredd att göra det om jag måste säga åt dem att åka. Det var därför de slutade med hockeyn, de ville lägga av.

Det var inte på tal om att du försökte övertala dem heller, utan du kände: "gör det ni vill"?

– Jag har aldrig sagt åt dem att hålla på med något, det är helt upp till dem.

Vancouver – Örnsköldsvik?

Två hem, två platser att bo på.

Nu spenderas åtta-tio veckor i Ö-vik varje år, resterande del av tiden återfinns bröderna i Vancouver.

Var familjerna hamnar i framtiden vet de inte.

– Det är svårt att säga. Första åren här borta var tanken alltid att flytta hem, men åren går, barnen blir äldre, man blir fäst och då tänker man att vi ska bo här ett par år. Sedan växer barnen upp och då får vi se. Vi säger ingenting om framtiden nu, vi tar år för år, förklarar Henrik.

– Det lutar åt att stanna här, så är det. Men sådant där kan ändra sig. Om fem år kanske barnen eller vi tänker helt annorlunda, men just nu är det här vi hör hemma, avslutar Daniel.