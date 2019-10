Exklusivt besök hos språklärarna i länet

Spri Ångermanland är en förening för språklärare. I veckan hade de glädjen att bjuda in till workshops om Shakespeare under namnet ”How to be creative with Shakespeare”, en fortbildning om Shakespeare, hans dramer och språk, med Lisa Peter från Birmingham.

Ett drygt 20-tal lärare samt två via Skype, hade tackat ja till att lära mer om den klassiske för-fattaren från Stratford– upon- Avon. Ordförande Ann-Sofi Forssell hälsade välkommen och Lisa gav oss en presentation av sitt arbete, som innehåller utbildning, visa arkiv och museum, samt ha många internationella kontakter, mellan 5 – 95 år.

Att läsa Hamlet, En midsommarnattsdröm eller Stormen innebär att du läser sonetter, 14-radiga texter med rim. Texterna är skrivna för att spelas upp på teater, där rimmen och rytmen gör det lättare att lära. I olika övningar fick vi försöka hitta rytmen i texten och i en annan övning agerade vi skådespelare under Lisas ledning, vilket ledde till många skratt. Språket har förändrats under de 400 år som texterna funnits. Grammatik förändras, ord får nya betydelser och uttal av ord kan vara förvirrande. Vi fick öva på att hitta ”location”, ”action”, ”props” och ”emotion” i Romeo & Julia och i grupper, diskutera favoritscener ur bl. a. Köpmannen i Venedig och Hamlet. Vi fick veta att Macbeth, den mörka och blodiga pjäsen, som skrämt många genom åren, spelas utan särskild rekvisita, men med ett språk, som både bär historien framåt och åskådliggör miljön. The Globe, där pjäserna spelades har sin publik nära och då får ingen rekvisita skymma sikten. Pjäserna spelades under dagtid och biljettpriserna anpassades till alla kategorier besökare. Nya pjäser tränades in hela tiden och några ”långkörare” var inte aktuella på den tiden. Lisa Peter tackade för sig och återvände till Storbritannien och vi i föreningen gladdes åt att ha fått denna föreläsning till Härnösand, enda stället i hela Norrland.

Agneta Sjöberg

Näraskribent