Ewa Bylin vinner igen

Jag har knappt missat en spelning med Ewa Bylin sedan jag hörde henne första gången på ”Kom In” 12 oktober. Jag såg en ny stjärna tändas på jazzhimlen. Ewa Bylin vinner sig mer och mer och varierar sina framträdanden med nya texter varje gång.

Man ska ha lyssnat några gånger på Ewa Bylin för att upptäcka djupet i sångerna. När Ewa väljer låtar är hon noga med texterna. De ska ha innehåll som i ”As Time goes by, You must rember this, a kiss is still a kiss” med den svenska texten av Hasse&Tage och ”Ingrid Bergman log rart främst mot Humphrey Bogart”.

”Green little apples” som av Stickan Andersson blev ”Gröna små äpplen” sjöngs först av Jan Malmsjö, sedan blev det Monica Zetterlunds låt och nu Ewa Bylins.

”Underbart är kort”. Alldeles för kort blev timmen som inleddes a cappella ”I denna ljuva sommartid” och avslutades med George Gerschwins ”Summertime”.

Sara Carlsson tackade Ewa Bylin och Anders Bergquist för den vackra musiken och inbjöd sedan till kaffe som Öviksbygdens EFS serverade den nästan fullsatta församlingssalen.

Den 17 juli är Sommarcafé tillbaka och då kommer Andreas Nilsson med egna tonsättningar av Dan Anderssons dikter.

Kjell Larsson

Näraskribent