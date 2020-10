Ewa Bylin Band trollband publiken på Thule

Först planterade Ewa idén hos pianisten Anders Bergquist, som direkt tände på alla cylindrarna. Mycket jobb skulle det bli att snickra ihop noterna till den musikaliska resan tillbaka till det ljuva 60-talet, då Povel Ramel och gänget runt honom höll musiken igång.

Nu återstod för Ewa att fylla på med duktiga musiker och vips så föddes Ewa Bylins Band med Annelie Vigren sång, Anders Bergquist piano, Carl Sjöström gitarr, ”Pebbe” Vigren kontrabas och Wille Johansson trummor.

Bandet bjöd på en timmes underhållning i högt tempo och för damerna blev det ett flertal klädombyten. Ewa Bylin inledde med att sjunga en sång från filmen ”The Sound of Music” med Julie Andrews, varpå det blev fart och fläkt på scen med ett 60-talsmedley med Lill-Babs och Siw Malmquists svensktoppslåtar, innan det kom en väderleksrapport från ”Mosebacke Monarki”.

Jag vill inte trötta ut er med att räkna upp alla titlar som sjöngs, så det får bli The Shadows gitarrhit ”Apache” från 1960 där Carl Sjöströms gitarrspel tog andan ur publiken.

Elvis Presley går ju förstås inte att gå förbi och oj så vackert det lät när Ewa Bylin och Annelie Vigren hjälptes åt med ”Can’t Help Falling in Love” i avslutningsnumret. Fast då får man ju inte glömma bort ”For Once In My Life” av Stevie Wonder, vilket jag personligen sätter högst på stegen av allt lördagsgodis som plockades fram på Thule ur godispåsen.

Min förhoppning är att efter nyår kunna bjuda publiken på Bergsgatan på samma musikaliska resa med Ewa Bylins Band.

Kjell Larsson