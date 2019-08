Evenemangsguiden: segling, pridefestival och jazz – det här händer i Ö-vik

Skicka gärna in dina tips till oss.

FREDAG

• Seglingsallsvenskan

När: 23/8 kl. 9.30-18, 24/8 kl. 9-18 och 25/8 kl. 9-15

Var: Inre hamnen

Vad: Örnsköldsviks Segelsällskap hälsar de allsvenska lagen och besökare välkomna till seglingsarenan precis vid kajkanten i city. After sail efter seglingarna på fredag och lördag. Prisutdelning på söndag.

Arrangör: Örnsköldsviks Segelsällskap

• Dans på Kustladan

När: 23/8 kl. 21-00

Var: Kustladan, Docksta

Vad: Dans till Jive.

Arrangör: Kustladan Docksta

• Fredagsfeeling på Statt

När: 23/8 kl. 16-24

Var: First Hotel Statt

Vad: Välkommen till Statt och fira in helgen med god mat och dryck. Vi serverar buffé 16-21. Trubaduren Ulf Edberg spelar.

Arrangör: First Hotel Statt

• Metal Allstars livestage

När: 23/8 kl. 22-01

Var: O'Learys

Vad: Metal Allstar bandet levererar alltid en tung show och samlar det bästa av den svenska hårdrocken från band som Hammerfall, Yngwie Malmsteen, King Diamond, The Poodles och Europe. Ålder +25

Arrangör: O'Learys

LÖRDAG

• Övik Pride

När: 24/8 kl 13-15

Var: Samling i Inre hamnen, kl 13.

Vad: På lördag blir det Pride för tredje gången i Örnsköldsvik. Avgång från Inre hamnen mot Stora torget kl. 14. Paradväg: Inre hamnen, Elite Plaza Hotel-Hotellgatan-Trädgårdsgatan-Nygatan-Köpmangatan-Storgatan-Stora torget. I år uppträder estet tre på Nolaskolan och dansgruppen S.L.E.A.K.

Arrangör: SSU Örnsköldsvik

• Friska Viljor FC vs Täfteå IK

När: 24/8 kl. 14–16

Var: Skyttis IP

Vad: Fotboll, herrar division 2 Norrland. Gratis inträde för ungdomar upp till och med 19 år.

Arrangör: Friska Viljor FC

• Surströmmingsfest

När: 24/8 kl. 18–21

Var: Nordsjö Byastuga, Nordsjö Trehörningsjö

Vad: Surströmmingsfest. Lotterier. Pris 70 kr. Föranmälan senast 23/8, till mobil: 072-562 30 24 eller 073-058 27 61.

Arrangör: Nordsjö Byastugasförening

• Orgelkonsert

När: 24/8 Kl. 18-19

Var: Solbergs kyrka

Vad: Orgelkonsert med Niklas Jansson. Servering.

Arrangör: Orgelklubben Vox Humana

SÖNDAG

• Anundsjö IF vs Köpmanholmen-Björna IF

När: 25/8 kl. 16–18

Var: Olympiavägen 1, Bredbyn

Vad: Fotboll, herrar division 4

Arrangör: AIFs seniorfotboll

• Minneskonsert för Erik Norström

När: 25/8 kl. 18–20

Var: Dekarsögården, Dekarsön

Vad: Minneskonsert för Erik Norström som avled i juni. Erik spelade under många sensommarjazzkvällar. Musiken blir Erik Norströms fina kompositioner och jazzstandards. Lars-Göran Dimle trombon, Hans Bergfors trumpet, Peter Lindqvist tenorsax och Jonas Öberg Trio. Välkommen till en fin minneskonsert.

Arrangör: Perdido Jazz & Blues Club, Dekarsögården

• Dans till Sandins

När: 25/8 kl. 18-21.30

Var: Molidens folkpark

Vad: Dans till Sandins.

Arrangör: Molidens IK

MÅNDAG

• Hemslöjdens Vävstuga

När: 26/8 Kl. 11-14

Var: Ödbergska gården

Vad: Utställning och försäljning under augusti.

Arrangör: Ö-viks Hemslöjdsförening

TISDAG

• Bilbingo i Domsjö

När: 27/8 kl. 18.45-21.30

Var: Domsjö IP

Vad: Domsjö IF kör för tredje säsongen igång med Bilbingo uppe på Domsjö Idrottsplats. Sista bilbingo för säsongen.

Arrangör: Domsjö IF

ONSDAG

• Drive in-bingo

När: 28/8 kl. 18.45-21.30

Var: Parken Moliden

Vad: Drive in-bingo. Finns kaffe, fikabröd, godis, korv med mera. Vi spelar varje onsdag fram till 25 september.

Arrangör: Molidens Idrottsklubb

• Hörnsjöjoggen

När: 28/8 Kl. 18 (19 med tidtagning)

Var: Hörnsjön

Vad: Gå, spring, lunka eller gör en swimrun. Anmälan sker på plats. Alla som deltar får en lott med chans på fina vinster.

Arrangör: Vårby IK

• Hantverkskafé med musik

När: 28/8 kl. 18.30–20.30

Var: Reuterdahls, Skolgatan 10

Vad: Välkommen till hantverkskafé. Vi inspirerar varandra, umgås, fikar och lyssnar på Katarina Wallrud och Emilie Larsson som ska sjunga för oss. Hoppas att vi ses

Arrangör: Kristina Persson

TORSDAG

• Fotboll: Själevads IK-Domsjö IF

När: 29/8 Kl. 18-20

Var: Själevads IP

Vad: Fotboll div I dam: Själevads IK-Domsjö IF

Arrangör: Själevads IK