Evenemangsguide: Jazz, opera och skördeaktion– detta händer i Ö-vik kommande vecka

Skicka gärna in dina tips till oss.

FREDAG

Sagostund

När: 11/10 kl. 10-10.45

Var: Arkenbiblioteket

Vad: Välkommen till Sagostund i Arkenbiblioteket. Ålder 3-6 år. Drop in, ingen anmälan behövs.

Arrangör: Arkenbiblioteket

Kakbuffé till förmån för Världens barn

När: 11/10 kl. 11-16

Var: Ödbergska Gården, Skyttegatan 3

Vad: Kakbuffé till förmån för Världens barn. Allt är hembakat och det finns även gluten- mjölk- och sockerfritt. Fika så mycket du vill för 50 kr/vuxen och 20 kr/barn. Det blir även lotteri med dragning direkt.

Arrangör: Personskadeförbundet RTP

Skördeauktion i Skorped

När: 11/10 kl. 18-20

Var: Skorpeds församlingshem

Vad: Det blir skördeauktion, försäljning och servering samt sång av Gospel Kidz

Arrangör: Svenska kyrkan Skorpeds församling

Krogshow: Älskar, hatar och är lite blå

När: 11/10 kl. 19-23

Var: Restaurang Varvsberget

Vad: Showen innehåller en salig blandning av stämningsfull musik, ösig partymusik, galna upptåg samt humornummer och god mat.

Arrangör: Restaurang Varvsberget

Erik Tilling och Joel Börjesson

När: 11/10 kl. 19-20.30

Var: EFS-kyrkan Örnsköldsvik

Vad: En konsert av gitarristen och psalmförfattaren Erik Tilling tillsammans med sångaren Joel Börjesson Örnsköldsvik EFS. Konstarten är en del av en större höstturné till förmån för Erikshjälpens arbete i Rumänien.

Arrangör: North Event, Erikshjälpen, EFS

Rigmor Gustafsson kvartett

När: 11/10 kl. 20-23

Var: Blueskällaren, Bruksgården

Vad: Jazzsångerskan Rigmor Gustafsson kommer med ett gäng duktiga musiker som hon tidigare spelat in låtar med för att bjuda på en kväll med lättlyssnad vokaljazz.

Arrangör: Perdido Jazz & Blues

LÖRDAG

Lördagsstund

När: 12/10 kl. 12-12.30

Var: Arkenbiblioteket

Vad: Föreställningen "Bära frukt" med Uusiteatteri spelas på svenska med finska inslag. Från 3 år. Boka biljetter på 0660-88020.

Arrangör: Arkenbiblioteket

Lunchmusik Niklas Jansson

När: 12/10 12-13

Var: Örnsköldsviks kyrka

Vad: Lyssna på organisten Niklas Jansson. Kaffe och hembakat finns.

Arrangör: Svenska kyrkan

SDHL: Modo Hockey-Djurgården

När: 12/10 kl. 16-18

Var: Fjällräven Center

Vad: SDHL: Match mellan Modo Hockey-Djurgården

Arrangör: Modo Hockey

Fotboll Kval till P19 Allsvenskan

När: 12/10 kl. 14–16

Var: Skyttis IP

Vad: Kvalmatch till P19 Allsvenskan mellan Friska Viljor FC - IK Frej Täby FK

Arrangör: Friska Viljor FC

Kvalspelet till Division 1 P19

När: 12/10 kl. 14–16

Var: Skyttis IP

Vad: Kvalspelet till Division 1 P19. Friska Viljor FC - IK Frej Täby FK

Arrangör: Friska Viljor FC

Väsen

När: 12/10 kl. 18-20

Var: Thuleteatern

Vad: Folkmusiktrion Väsen har just kommit hem från sin turné i USA och firar 30 år 2019 och ska köra sin jubileumskonsert på Thuleteatern.

Arrangör: Örnsköldsviks Folkmusikförening

Jacke Sjödin: En kväll med Hasse & Tage

När: 12/10 kl. 19-21.30 och 13/10 kl. 18-20.30

Var: Folkan Teater

Vad: Jacke Sjödin gör tillsammans med Meta Roos, Per Wickström och Mikael Skoglunds ett gemensamt svanhopp in i Hasse & Tages produktion där de plockar några russin ur den enorma kaka som utgjorde parets produktion under nästan 30 år i toppen av svenskt nöjesliv.

Arrangör: Örnsköldsviks Riksteaterförening

Opera: Turandot

När: 12/10 kl. 19-22

Var: Gideågården

Vad: En hyllad uppsättning av operaklassikern Turandot i regi av Franco Zeffirelli.

Arrangör: Gideå Bygdegårdsförening

Oktoberfest

När: 12/10 kl. 22-23.59

Var: O'Learys

Vad: En fest där det blir borddans, rejält med öl, Lederhosen som toppas med Ompa-Ompa livemusik från Claus Saurkraut & Dass Bratwürst Capelle. Finns även salta kringlor och öl i sejdel.

Arrangör: O´Learys

SÖNDAG

Fotboll div 2 herr: Gottne IF-Täfteå IK

När: 13/10 kl. 14-16

Var: Haraldsängen, Gottne

Vad: Fotboll div 2 herr. Match mellan Gottne IF-Täfteå IK

Arrangör: Gottne IF

Fotboll div 2 herr: Anundsjö IF-IFK Östersund

När: 13/10 kl. 14-16

Var: Olympia, Bredbyn

Vad: Fotboll div 2 herr. Match mellan Anundsjö IF-IFK Östersund

Arrangör: Anundsjö IF

SDHL: Modo Hockey-Linköping

När: 13/10 kl. 16-18

Var: Fjällräven Center

Vad: SDHL: Match mellan Modo Hockey-Linköping

Arrangör: Modo Hockey

Musiksällskapets Orkester och Gunilla Lindkvist

När: 13/10 kl. 17-18.30

Var: Nolaskolans aula Nolan

Vad: Musiksällskapets orkester och Gunilla Lindkvist, marimba. Man kommer bland annat få se Daniel Bergs concertino for marimba and strings.

Arrangör: Örnsköldsviks Musiksällskap

MÅNDAG

Dans för lågstadiet

När: 14/10 kl. 18.15-19

Var: H1 Sliperiet

Vad: Dans i mixade dansstilar - jazz, street, K-pop med flera. För barn från åk 1 (lågstadiet). Drop-in.

Arrangör: H1 Sliperiet

Föreläsning - Hur påverkar hållning & känslor din livskvalité?

När: 14/10 kl. 18.30-20 (insläpp kl. 18)

Var: Nolaskolans aula

Vad: En föreläsning om hur Postural Yoga, hur din hållning och hur de känslor du lever i påverkar din livskvalité, i Örnsköldsviks Nolaskolans aula. Kostar 100 kr i samarbete med kvällens samarbetspartner.

Arrangör: Rebecca Reis - Postural Yoga

TISDAG

Lunchtajm: Klas Norberg

När: 15/10 kl. 12-13

Var: Folkan Teater

Vad: Ett variationsrikt framträdande av den en glädjespridande musikanten Klas Norberg med sin välstämda lyra.

Arrangör: Örnsköldsviks Riksteaterförening

Kvällsunderhållning i Ödbergska gården

När: 15/10 kl. 18.30-20

Var: Ödbergska gården

Vad: Kvällsunderhållningen i Ödbergska gård som bjuder på en kväll där Patrik Lundstedt sjunger, spelar och läser monologer och avslutas med Olle Norells film "Hörnäs dansbana" där Patriks farfar deltar med sin orkester.

Arrangör: Johan Ödbergsällskapet

ONSDAG

Kom In

När: 16/10 kl. 13–14.30

Var: KOM In

Vad: Stellan Backlinjen talar om internationell solidaritet

Arrangör: Alzheimerföreningen

TORSDAG

Alternativ fakta: Om kunskapen och dess fiende

När: 17/10 kl. 13-15

Var: Pingstkyrkan Lasarettsgatan 11

Vad: Lyssna när Åsa Wikforss (professor i teoretisk filosofi) berättar om vad vi kan göra för att bli mindre sårbara för påhittade nyheter, lögner och propaganda. Inträde 50 kr och möjligheten att köpa fika till pausen finns. Föreläsningen för första hand ÖSU:s medlemmar men även andra är välkomna i mån av plats.

Arrangör: ÖSU, Örnsköldsviks senioruniversitet

Skördeauktion

När: 17/10 kl. 19-21

Var: Brunsnylands bönhus Arnäs

Vad: Skördeauktion i Brunsnylands bönhus där det auktioneras ut närtillverkade varor som till exempel nybakat tunnbröd, honung, sylt och saft. Byakören kommer även att medverka och det sker i samarbete med Arnäs församling.

Arrangör: Brunsnylands Bönhus

Filmstudion

När: 17/10 kl. 19-21.10

Var: Folkan Teater

Vad: Filmen Kapernaum (N Labaki, Libanon) från 2018.

Arrangör: Örnsköldsviks Filmstudio