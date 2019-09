Evenemangsguide: Gullängetdagen, vernissage och Kristin Amparo & – detta händer i Ö-vik

Skicka gärna in dina tips till oss.

FREDAG

• Sagostund

När: 13/9 kl. 10–10.45

Var: Arkenbibliotekets programrum

Vad: Välkommen till Sagostund i Arkenbibliotekets programrum. Ålder 3-6 år. Drop-in, ingen anmälan behövs.

Arrangör: Arkenbiblioteket

• Amerikanska teman och variationer

När: 13/9 kl. 19-20.30

Var: Nolaskolans aula

Vad: Vid Nordiska Kammarensemblens säsongsstart förflyttar vi oss till andra sidan Atlanten. Den amerikanska konstmusiken har sina rötter i Europa. Bland musiker på Nordamerikas östkust vaknade vid slutet av 1800- och i början av 1900-talet en vilja att skapa ett eget, amerikanskt musikaliskt utryck.

Arrangör: Örnsköldsviks Musiksällskap och Musik Västernorrland

• Kristin Amparo & Lilla trion

När: 13/9 kl. 20-23

Var: Blueskällarn, Bruksgården

Vad: Perdido Jazz & Blues startar upp höstsäsongen med en riktig höjdarkonsert och då med Kristin Amparo. Kristin har sjungit på många stora scener och till Perdido kommer hon med Nils Kakoeos gitarr, Love Örsan bas och Christoffer Cantilio trummor. Det blir en skön blandning på musiken. www.perdido.se

Arrangör: Perdido Jazz & Blues

• Dansbandskväll Black Jack

När: 13/9 kl. 21-00

Var: O´Learys

Vad: O´Learys dansbanskvällar, entré från kl 20.30. 200 kr. Bokning av danssupé från kl 19.00.

Arrangör: O´Learys Örnsköldsvik

LÖRDAG

• Fotboll Division 2 Norrland Herrar

När: 14/9 kl. 14–16

Var: Skyttis IP

Vad: Match mellan Friska Viljor FC – Ytterhogdals IK. Gratis inträde för ungdomar upp till och med 19 år.

Arrangör: Friska Viljor FC

• Lördagsstund

När: 14/9 kl. 12–12.45

Var: Arkenbibliotekets programrum

Vad: Trolleriartisten Zethino-jr trollar för och med barnen. Familjeföreställning

Arrangör: Arkenbiblioteket

• Gullängetdagen

När: 14/9 kl. 10–15

Var: Gullänget

Vad: Knallar, musikunderhållning, utställning och erbjudanden av företag och föreningar, gratis ponnyridning, tuff-tuff tåg, hoppborg, barnkarusell, ansiktsmålning, minigolf, lotterier, swap-rally, bagageloppis, hamburger-och fikaförsäljning mm.

Arrangör: Gullängets Folkets Hus, Gnistan, Svenska Kyrkan Gullänget, Fritidsgården, ABF, PRO

• Vernissage, Swaprally & 2nd hand retro

När: 14/9 kl. 10–16

Var: Bruksvägen 27, vid fabriksområdet, Köpmanholmen

Vad: Bytesmarknad motorprylar, försäljning diverse cyklar mm. Vernissage av Linéa Sandströms färgsprudlande måleri av Ting1, Höga Kusten och Borgafjäll m.m. Kläder från 40-50-60-70-80-90 tal samt nutid 2nd hand samt övrigt som loppis av hemslöjdshantverk, barnkläder. Fika & hamburgare. Välkomna!

Arrangör: Norrlands Motorhistoriker & Linéa Sandström

• Konst i Kärrsjö

När: 14/9 kl. 12–21

Var: Kärrsjö 194

Vad: Fredag och lördag har vi sommargalleriet öppet och jag Märta Lindquist visar måleri och inbjudna Hanna Hasse Lilja från Sundsvall visar sin fantastiska skullart, smycken och bilder.

Arrangör: Brånaform konst & form

SÖNDAG

• Antirasistiskt forum

När: 15/9 kl. 12-18

Var: Folkets Hus Gnistan

Vad: Fokus för årets marsch är kvinnors utsatthet i humanitära katastrofer som krig och vid flykt. Fri entré. Ingen åldersgräns. Partipolitiskt och religiöst obundet. Lokalerna är handikappanpassade, hörslinga finns. Samverkan med ABF och Världsklass Örnsköldsvik

Arrangör: Klubben Soldotter

• Hundens vecka

När: 15/9 kl. 16–18

Var: Hundtorpet, Västansjö

Vad: Ta chansen att lära dig mer om agility. Det blir uppvisning av våra duktiga agilityekipage och även möjlighet att prova själv med egen hund.

Arrangör: Örnsköldsviks Brukshundklubb

• Konsert

När: 15/9 kl. 18-20

Var: Örnsköldsviks kyrka

Vad: Konsert till förmån för Barncancerfonden.

Arrangör: Svenska kyrkan

MÅNDAG

• Måndag på H1 Sliperiet

När: 16/9 kl. 16-20

Var: H1 Sliperiet

Vad: Alla åldrar är välkomna. Barn under 10 år skapar tillsammans med förälder/vuxen.

Arrangör: H1 Sliperiet

TISDAG

• Lunchtajm: Roger & the Rockets

När: 17/9 kl. 12-13

Var: Folkan Teater

Vad: Bandet består av Roger Häggström och lokala musiker som spelat i tio års tid, det har till och med blivit tre skivor, som dock har hamnat så långt ifrån spellistor och uppmärksamhet som möjligt.

Arrangör: Örnsköldsviks Riksteaterförening

ONSDAG

• Drive in-bingo

När: 18/9 kl. 18.45 - 21.30

Var: Parken Moliden

Vad: Finns Kaffe fikabröd godis korv m.m.

Arrangör: Molidens Idrottsklubb

• Anundsjö IF vs Björna IF

När: 18/9 kl. 18–20

Var: Olympia, Bredbyn

Vad: Fotbollsmatch, herrar div 4

Arrangör: AIFs seniorfotboll

TORSDAG

• Rörbys arkitekturfavoriter

När: 19/9 kl. 13–15

Var: Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11, Örnsköldsvik

Vad: Välkomna att lyssna på arkitekturhistoriker Martin Rörby som berättar om byggnader han mött som gjort stort intryck på honom. Inträde 50:-

Arrangör: ÖSU, Örnsköldsviks senioruniversitet

• Filmstudion

När: 19/9 kl. 19-21.10

Var: Folkan Teater

Vad: Oscarsvinnande "Green Book" (P Farrelly, USA) 2018

Arrangör: Örnsköldsviks Filmstudio