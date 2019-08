Evenemangsguide: Dressyrtävling, auktion och bowling – detta händer i Ö-vik

Skicka gärna in dina tips till oss.

FREDAG

• Sommarboksavslutning

När: 16/8 kl. 13–16

Var: Arkenbiblioteket

Vad: Skrivarworkshop för dig som är 8-12 år med Gabriella Röschmann. Vi gör övningar och använder vår fantasi för att skapa egna berättelser. Allt material ingår.

Arrangör: Arkenbiblioteket

• Surströmmingsfest

När: 16/8 kl. 11-14

Var: Stora Torget

Vad: Välkommen på Surströmmingsfest! Strömming med alla tillbehör, dryck & kaffe på maten samt musikunderhållning. Vi ses på stan!

Arrangör: Cesam, Lions Höga Kusten med flera.

• Albin Lee Meldau

När: 16/8 kl. 18-23

Var: Bruksgården

Vad: Albin Lee Meldau tog det svenska folket med storm i tv-programmet Så mycket bättre. Efter en helt utsåld vinterturné har han laddat om inför sommaren.

Arrangör: Karlsson & Norberg

• Dans på Kustladan

När: 16/8 kl. 21-00

Var: Kustladan, Docksta

Vad: Dans till Jannez.

Arrangör: Kustladan Docksta

• Konsert i Husum

När: 16/8 kl. 18–20

Var: Movägen 9

Vad: Tre Barytoner, en grupp välsjungande herrar bjuder på sång och musik i Centrumkyrkan, Husum. De reser runt vårt land, sjunger och berättar om projekt för barn som inte har ett hem i Filippinerna.

Arrangör: Centrumkyrkan Husum

LÖRDAG

• Anundsjö IF vs Piteå IF FF

När: 17/8 kl. 14–16

Var: Olympia, Bredbyn

Vad: Fotbollsmatch, herrar division 2.

Arrangör: AIFs seniorfotboll

• Naturens dag

När: 17/8 kl. 10-14.30

Var: Höglandssjön

Vad: Naturens Dag vid Hälsans Stig med en mängd olika aktiviteter runt Höglandssjön.

Arrangör: Örnsköldsviks kommun med flera.

• Dressyrtävlingar

När: 17-18/8 kl. 9–17

Var: Örnsköldsviksortens Ryttarklubb, Domsjö

Vad: Kom och se fina dressyrekipage när ÖOR Svedjeholmen anordnar regional Dressyrtävling. Kafeterian serverar fika, smörgås, hamburgare och dagens lunch.

Arrangör: Örnsköldsviksortens Ryttarklubb

• Gottne IF vs Umeå FC Akademi

När: 17/8 kl. 14-16

Var: Haraldsängen, Gottne

Vad: Fotbollsmatch, herrar division 2.

Arrangör: Gottne IF

• Skorpeds SK vs Clemensnäs IF

När: 17/8 kl. 13-15

Var: Bränna IP, Skorped

Vad: Fotbollsmatch, damer division 2.

Arrangör: Skorpeds SK

• Nyöppning Second hand

När: 17/8 kl. 10–14

Var: Bruksvägen 90, Husum

Vad: Nyöppning av Husums Second hand butik, som flyttat från Dombäcksövägen till Bruksvägen 90 (Gamla Fiket). Vi erbjuder en fräsch butik, med många varor och gott fika.

Arrangör: Centrumkyrkan Husum

SÖNDAG

• Auktion på Brynge Kulturområde

När: 18/8 kl. 12–16

Var: Brynge, Sidensjö

Vad: Auktion. Vi har tält vid regn. Kaféet i Alberts Hus håller öppet. Hantverksutställning i övervåningen.

Arrangör: Ö-viks auktionsverk

• Danskväll på Sommarhemmet

När: 18/8 kl. 18

Var: Sommarhemmet i Genesmon, Domsjö

Vad: Örnsköldsviks folkmusikförening och Ö-viks nya spelmanslag ordnar en danskväll. Kvällen inleds med snabbutlärning av folkdans från klockan 17. Efter det inleder Ö-viks nya spelmanslag kvällen. Sen är det öppen spellista för spelmän som vill spela till dans.

Mer info: https://www.facebook.com/events/599837323871888/

Arrangör: Örnsköldsviks folkmusikförening och Ö-viks nya spelmanslag

• Dans till Lövgrens

När: 18/8 kl. 18-21.30

Var: Molidens folkpark

Vad: Dans till Lövgrens.

Arrangör: Molidens IK

TISDAG

• P-Bowling Örnsköldsvik

När: 20/8 kl. 10–12 och 22/8 kl 10-12

Var: Bowlinghallen Ö-vik

Vad: Prova på bowling gratis! Instruktör finns på plats båda dagarna. Välkomna!

Arrangör: P-Bowling klubben

• Bilbingo i Domsjö

När: 20/8 kl. 18.45

Var: Domsjö IP

Vad: Domsjö IF kör för tredje säsongen igång med Bilbingo uppe på Domsjö Idrottsplats. Varmt välkomna varje tisdag till och med den 27 augusti.

Arrangör: Domsjö IF

ONSDAG

• Drive in-bingo

När: 21/8 kl. 18.45-21.30

Var: Parken Moliden

Vad: Drive in-bingo. Finns kaffe, fikabröd, godis, korv med mera. Vi spelar varje onsdag fram till 25 september.

Arrangör: Molidens Idrottsklubb

TORSDAG

• Anundsjö IF vs Härnösands SK

När: 22/8 kl. 18.30–21

Var: Olympia, Bredbyn

Vad: Fotbollsmatch, damer division 3

Arrangör: AIFs seniorfotboll