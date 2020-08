Evelyn Schreiber: Hur tacklar vi en andra våg av psykisk ohälsa?

Det var 2003 som SARS-pandemin drabbade Hongkong. Vågen slog in hårt och plötsligt – sedan var den borta. Mellan det första och det sista dödsfallet var det bara tre månader.

Men effekterna av pandemin stannade kvar betydligt längre än så. Under de fyra åren som följde noterade läkare och psykiatriker i Hongkong en ökning av psykiska besvär bland de som drabbats av det farliga viruset. En studie som presenterades av forskare vid The Chinese University of Hong Kong visade att 40 procent av alla SARS-överlevare några år efter insjuknandet hade utvecklat någon form av psykisk ohälsa. Det vanligaste var depression eller posttraumatisk stress.

I april i år publicerade Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) en rapport om coronapandemins potentiella effekter på folkhälsan. I den upprepade CES både resultaten från SARS-studien, och det som läkare och forskare redan märkt av och varnat för: Att människor som överlever coronaviruset också ofta drabbas av olika psykiska besvär efteråt. En studie av patienter som intensivvårdats och intuberats i Sverige visar att 43 procent led av posttraumatisk stress vid utskrivningen. Vid en långtidsuppföljning hade 24 procent fortfarande PTSD.

Men det är förstås inte bara de som själva drabbats av viruset, eller som varit tvungen att vaka vid en närståendes sida som har känt av rädsla, oro och stress den här våren. Rapporten från CES understryker något som har ekat i världen: Allt fler människor mår allt sämre. Det är förstås en naturlig följd av månader av oro för sin egen eller andras hälsa, och för pandemins allvarliga effekter på privatekonomin, livet, framtiden. Mer ensamhet och isolering bland äldre leder till mer psykisk ohälsa. Detsamma gäller för kvinnor och barn vars utsatthet för våld i hemmet har ökat.

Den nedslående sanningen är förstås att en pandemi alltid kommer att leda till rädsla och en känsla av förlorad kontroll. Vi är alla människor, programmerade att reagera mot yttre och inre hot. Att det är ofrånkomligt gör det också förutsägbart.

Så när nu det mesta talar för att viruset kommer att finnas kvar under hösten – och förmodligen längre än så – är det viktigare än någonsin att politiker och hälsoexperter tar ett större och mer långsiktigt grepp om folkhälsan. Fördelen – och kanske ljusningen – med att världen har tvingats flytta online, är att det aldrig tidigare funnits så mycket och lättillgänglig support och hjälp. Man behöver inte längre ta sig till en fysisk plats för att träffa en psykolog, eller för sitta med i en supportgrupp av något slag. Det räcker med Skype, eller en vårdapp på telefonen. Det må vara en klen tröst för den som suktar efter mänsklig närhet, men det är likväl en tröst och en livboj.

Ofta pratar vi om coronakrisen i termer av antal fall och döda, helt uppslukade av olika grafer och matematiska uträkningar. Men lärdomen från SARS och Hongkong är att en första våg gärna leder till en andra, och att de inte nödvändigtvis behöver se likadana ut eller leda till samma typ av mänskligt lidande. Ju bättre förberedda vi är för vad som kommer efter den här pandemin, desto snabbare kommer vi att kunna hjälpa människor tillbaka till hälsa, välmående och ett så orosfritt liv som möjligt.