Ett tusental Härnösandsbor brukar delta – nu bjuds de på en extra utmaning på grund av corona: "Människor känner sig isolerade"

Satsningen skulle egentligen ha kört igång den 15 maj.

Nu rivstartas friskvårdsprojektet HittaHärnösand och sätts igång över en månad tidigare för att kompensera för att så många aktiviteter ställs in.

Första kartan till orienteringsäventyret släpptes redan under torsdagen.

– Vi genomför HittaHärnösand för Härnösandsborna och för Härnösand också såklart för att visa vilken fin motionsform orienteringssporten kan vara, säger HOKs ordförande Per Edström i ett pressmeddelande.